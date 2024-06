La Audiencia juzga este lunes a una mujer acusada de trata de seres humanos y prostitución

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este lunes a una mujer, de 51 años, acusada trata de seres humanos y prostitución. Se le acusa de haber engañado a una mujer a la que le pagó el billete para que viajara desde Brasil hasta España para seguidamente obligarla a ejercer la prostitución para saldar la deuda. El escrito de calificación de Fiscalía, al que ha accedido Europa Press, señala que la acusada, se puso de acuerdo con sus dos hijos --actualmente fuera de España por lo que no están procesados-- para que contactaran con una chica mediante el método conocido como 'Lover boy', que consiste en crearse un perfil a través de redes sociales o en aplicaciones de citas para contactar con mujeres. De esta forma, tras elegir a la víctima, conversan con ella durante un tiempo y la hacen creer que se han enamorado y que quieren construir un vínculo afectivo. Con este anzuelo la mujer se desplaza hacia donde el 'lover boy' le sugiere para tener una vida juntos. Generalmente las víctimas son personas con una situación económica precaria, aunque no siempre es así. En el caso que se enjuicia en la Audiencia, y tal y como relata el Ministerio público, la acusada aprovechó que su hijo había contactado con una mujer en Brasil para facilitarle la cantidad económica y el billete con el fin de que viajara desde su país de origen a España bajo el engaño de una vida cómoda y en pareja. Una vez aquí, la acusada supuestamente la obligó a ejercer la prostitución para que le abonara la deuda, "retirándole los beneficios obtenidos, el pasaporte y sin permitirle salir libremente de las viviendas utilizadas" para tal fin, todas ellas --tres en total-- situadas en la capital jiennense. Los hechos han sido calificados como constitutivos de un delito de trata de seres humanos en concurso con otro de prostitución. Fiscalía pide para la acusada un total de siete años de prisión y el pago de una multa de 1.800 euros. Además, En concepto de responsabilidad civil, se pide para la procesada que en base a los medios utilizados, el tiempo que estuvo sometida y la efectiva practica del comercio sexual, la indemnice en la cuantía de 30.000 euros. La víctima aparece en la causa como testigo protegida. Desde la Policía Nacional se está trabajando para localizarla con el fin de que preste declaración en el juicio de este lunes. De no conseguirlo, el Ministerio Fiscal ya ha pedido que se pueda reproducir en la vista la declaración que hizo la víctima denunciando los hechos.

Compartir nota: Guardar Nuevo