Isabel Pantoja deslumbra en Mérida vestida de diosa griega

Hace apenas unas horas veíamos a la cantante prepararse para uno de los conciertos más especiales de esta gira 50 aniversario. Recibía el apoyo de sus admiradores más fieles, quienes le recibían cantando una de sus canciones más aclamadas. Isabel Pantoja abandonaba su hotel para poner rumbo al gran escenario en el que actuaría por la noche: el Teatro Romano de Mérida. Entre las miles de personas que viajaban hasta allí para formar parte de este concierto tan único, se encontraban varios rostros conocidos. Europa Press pudo ser testigo de cómo Tamara Gorro llegaba al teatro muy bien acompañada junto a su abuela, quien caminaba agarrada de su brazo. La colaboradora de televisión atendía a sus admiradores sin soltar a su abuela para evitar que se cayera con los adoquines. En la entrada se encontraba con Raúl Castillo, que también se hacía fotos con sus fans mientras llegaba Toñi Moreno empujando el carrito con su hija Lola. Para abrir el concierto, Isabel Pantoja salía al escenario acompañada de dos hombres vestidos de traje mientras sonaba la introducción de 'Embrujá por Tu Querer'. Durante la canción, recibe miles de aplausos y elogios de sus admiradores, a quienes agradece el gesto lanzándoles besos y asintiendo con el rostro. Al terminar la canción, era alabada por sus admiradores antes si quiera de poder dedicarles unas bonitas palabras de agradecimiento por la buena acogida: "Estoy muy feliz de estar de nuevo. Hacía años que no venía a Mérida, a este maravilloso y espectacular teatro con tantísima historia y que de verdad es puro arte, puro arte. Llevo 48 horas aquí en esta maravillosa ciudad, donde siempre me han acogido con muchísimo cariño". También aprovechaba para agradecer el homenaje que la ciudad le otorgaba creando su propio vinilo conmemorativo en el Camino de la Música de Mérida: "Esta vez, me vine más pronto, porque me pusieron esa estrella bonita, preciosa, preciosa, preciosa en esa calle. Pues mira, para siempre, ya está mi nombre ahí junto con mis compañeros, con los que están y los que vendrán. Así que muchísimas gracias por ese regalo".

Compartir nota: Guardar Nuevo