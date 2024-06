China critica a EEUU por "vaciar" su política de 'una sola China' en Taiwán y el mar de China Meridional

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, ha cargado este domingo contra Estados Unidos por su postura respecto a Taiwán, culpando a su Ejecutivo de "vaciar" la política de Pekín de una sola China en la isla y de "engañar" a un país en el mar de China Meridional. En su primer foro de seguridad global como jefe de la diplomacia china, Dong Jun ha criticado a Washington por sus esfuerzos en favor de iniciativas legales relacionada con Taiwán, por continuar con la venta de armas y por seguir manteniendo contactos oficiales "ilegales" con Taipei. "Están violando su compromiso con China cuando establecen relaciones diplomáticas", ha criticado Dong en referencia a EEUU. "Siguen poniendo a prueba las líneas rojas de China", ha agregado y así lo ha recogido la agencia Bloomberg. De este modo se ha expresado Dong durante su discurso en el marco del encuentro de Diálogo de Shangri-La, en Singapur, donde ha criticado la "estrategia (estadounidense) de rebanar el salami". "Estas siniestras intenciones están arrastrando a Taiwán hacia el peligro", ha advertido, al tiempo que ha resaltado que el objetivo final de Pekín es la "reunificación pacífica" con Taiwán. MAR DE CHINA MERIDIONAL Asimismo, el responsable chino ha denunciado que "cierto país" se ha visto "envalentonado por fuerzas exteriores" y ha permitido a Estados Unidos desplegar un sistema de misiles en la región. Aunque no ha hecho alusión directa a Filipinas, esta intervención ha sido una respuesta respuesta al dirigente del país, Ferdinand Marcos Jr., quien reafirmó este viernes sus reivindicaciones nacionales en el disputado mar de China Meridional. Así, ha advertido de que Pekín no tolerará ningún tipo de guerra en la región. "No vamos a permitir que nadie traiga a nuestra región conflictos geopolíticos ni la guerra, sea caliente o fría", ha subrayado, al tiempo que ha abogado por la colaboración militar con Estados Unidos. "Creemos que precisamente por las diferencias entre los dos ejércitos es por lo que es necesario que haya más intercambios. Incluso si los caminos son diferentes, no deberíamos buscar la confrontación", ha argumentado. Dong fue nombrado titular de Defensa el pasado diciembre para sustituir a su predecesor en el cargo, quien desapareció de manera repentina de la escena pública. Ahora, buena parte de sus esfuerzos internacionales se centran en las relaciones con Estados Unidos con el propósito de reducir el riesgo de conflicto en Taiwán y en el disputado mar de China Meridional, que son las dos fuentes principales de confrontación en la actualidad. El ministro de Exteriores chino, de 63 años, se reunió este mismo viernes con su homólogo estadounidense, Lloyd Austin, durante las que han sido sus primeras conversaciones cara a cara, para abordar cuestiones como la actividad militar china en torno a Taiwán, los enfrentamientos entre buques filipinos y chinos en el mar de China Meridional y el apoyo de Pekín a la agresión rusa en Ucrania. Tras el encuentro, ambas partes se han referido a las conversaciones mantenidas en términos positivos, tildándolas de "francas y constructivas", y han acordado mantener la comunicación pese a sus diferencias. "Aunque EEUU y China tengan vías de desarrollo diferentes, los países no deben buscar la confrontación entre sí", declaró Dong a este respecto, escudándose ante las declaraciones de Austin, que ha empleado la mayor parte de su intervención de este sábado en alabar los esfuerzos de Washington para fortalecer la región y protegerse de Pekín.

