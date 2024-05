Trump se declara "preso político" mientras pide donaciones a sus simpatizantes para la campaña electoral

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump se ha declarado "preso político" después de convertirse en el primer exmandatario del país en ser declarado culpable, en su caso por el caso de soborno a la ex actriz porno 'Stormy Daniels', al tiempo que ha pedido donaciones a sus simpatizantes para la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, que se celebrarán en noviembre. "Última hora: soy un preso político", se puede leer en la página de recaudación de fondos a la que redirige el equipo de campaña del magnate. En este sitio web aparece un cartel en el que afirma que ha acaba "de ser condenado en un juicio amañado políticamente de caza de brujas". "No hice nada malo", asevera. "Registraron mi casa, me arrestaron, me tomaron una foto policial. Y ahora acaban de condenarme. El corrupto Joe Biden (presidente estadounidense) necesita recibir el mensaje, aquí y ahora, de que sus posibilidades de un segundo mandato terminan hoy. Para que ocurra, nuestra respuesta inmediata debe ser tan masiva que pasará a la historia", ha manifestado. El republicano ha pedido "a diez millones de patriotas pro-Trump que contribuyan" y que digan que le apoyan. "En este oscuro momento de la historia, les pido humildemente que por favor me apoyen ahora. Contiguo recuperaremos la Casa Blanca y Haremos Estados Unidos Grande Otra Vez (MAGA, 'Make America Great Again, en inglés). Además, aparece un mensaje en el que indica que "no importa cuántas mentiras y ataques" le dirijan, Trump "nunca entregará" su "gran país a la tiranía de la izquierda". "Los demócratas gastaran miles de millones de dólares para intentar parar nuestro movimiento, y contamos con tu apoyo para terminar lo que empezamos", ha manifestado. Así, ha pedido donaciones para "desmantelar el Estado profundo, recuperar la Casa Blanca y Salvar Estados Unidos en 2024". "Por favor, considera completar su contribución hoy", reza el cartel al que se puede acceder, después de estar inactivo durante aproximadamente una hora. APELACIÓN DEL VEREDICTO El abogado de Trump, Todd Blanche, ha anunciado en una entrevista con la cadena de televisión CNN que el equipo legal estaba preparado para una condena y que presentarán mociones en las próximas semanas. "Si no tenemos éxito con eso, entonces apelaremos tan pronto como sea posible", ha dicho, ya que la sentencia se publicará el 11 de julio. Blanche ha explicado que argumentarán que el jurado fue parcial contra Trump y que el momento del juicio fue injusto. "Pensamos que debido a todo lo relacionado con el periodo previo a este juicio, fue muy difícil para el jurado evaluar la evidencia de manera independiente por lo que sabían que iba a pasar", ha señalado. Asimismo, ha explicado que el exmandatario quería testificar, pero que finalmente no se pronunció porque confió en su equipo legal. "Quería que su historia se hiciera pública. En última instancia, es su decisión y nos escuchó, confió en nuestros abogados. Llegó la decisión que pensó que era correcta, con la que estoy muy de acuerdo", ha relatado. Trump, que al salir de la sala ha aseverado que "el verdadero veredicto será el 5 de noviembre por parte del pueblo", ha anunciado que este viernes dará una rueda de prensa, después de que le hayan declarado culpable de 34 cargos por falsificación de registros comerciales dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la ex actriz porno 'Stormy Daniels' para comprar su silencio.

Compartir nota: Guardar Nuevo