El Parlamento británico queda disuelto oficialmente de cara a las elecciones generales

El Parlamento británico ha quedado disuelto oficialmente este jueves de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 4 de julio tras el adelanto electoral anunciado la semana pasada por el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak. "La disolución del Parlamento ha tenido lugar el jueves 30 de mayo de 2024. Todos los asuntos en la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores ha llegado a su fin. Actualmente no hay diputados y todos los escaños de la Cámara de los Comunes están vacantes hasta después de las elecciones generales del 4 de julio de 2024", reza la página web del órgano legislativo. Si bien los 650 escaños de la Cámara Baja están vacantes a partir de ahora, no ocurre lo mismo en la Cámara Alta, puesto que son nombrados y no elegidos. Los miembros de la Cámara de los Lores conservan sus cargos. Sunak confirmó la semana pasada la celebración de elecciones legislativas casi seis mes antes de que expirase su mandato, después de que la posibilidad de adelantar los comicios haya estado sobre la mesa en los últimos meses debido a las tensiones internas en el seno del Partido Conservador. El Partido Laborista se erige como favorito y aspira a volver al poder 14 años después, ya que las encuestas les conceden más del 40 por ciento de la intención de voto, cerca de 20 puntos porcentuales por encima de los conservadores. Reform UK y los Liberal Demócratas se disputarían la tercera posición por delante del Partido Verde.

