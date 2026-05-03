Agencias

Tigres vence al Guadalajara y se acerca a las semifinales

Guardar

Monterrey (México), 2 may (EFE).- Tigres remontó un gol en contra en el comienzo del partido y derrotó este sábado por 3-1 a Guadalajara en el partido de ida de cuartos de final del torneo Clausura mexicano.

El argentino Juan Brunetta y Diego Sánchez convirtieron por los Tigres del entrenador argentino Guido Pizarro.

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Ricardo Marín dio la ventaja a Guadalajara, que dirige el argentino Gabriel Milito.

Aunque salieron sin cinco de sus titulares, convocados a la selección mexicana que jugará el Mundial del próximo verano, las Chivas salieron a presionar en el estadio de su rival y en el minuto 11 tomaron ventaja con un gol de Marín, quien se sacudió la marca del brasileño Rómulo y anotó de pierna zurda.

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Tigres adelantó líneas, pero por momentos mostró desconcentración con reiteradas reclamaciones al árbitro; el equipo recuperó la calma y terminó mejor, lo cual confirmó en el marcador con un cabezazo de Angulo en un tiro de esquina en el minuto 45.

El equipo de casa empezó a la segunda mitad en busca de goles y en 10 minutos se fue delante por 3-1. En el minuto 52 el uruguayo Fernando Gorriarán se escapó por la banda derecha y le dio un balón a Brunetta, anotador de derecha y en el 55 Sánchez anotó en un contragolpe, con otra asistencia de Gorriarán.

Milito hizo cambios en busca de mejorar su ataque, pero comenzó a dejar espacios atrás y Tigres creó peligro en reiteradas ocasiones.

Guadalajara cerró volcado a la ofensiva, si embargo, se encontró con un rival bien ordenado.

El partido de vuelta se jugará el próximo sábado en el estadio del Guadalajara, obligado a ganar por dos goles para clasificarse a la semifinal. En ese caso, la serie quedaría empatada y Chivas se clasificaría por haber sido mejor en la fase regular.

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EFE

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