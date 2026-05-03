El colista Manta amarga con un empate la fiesta de aniversario de Barcelona

Guayaquil (Ecuador), 2 may (EFE).- Manta, colista de la Liga Pro ecuatoriana, amargó este sábado con un empate 1-1 la celebración del 101 aniversario de fundación del Barcelona, resultado que le ha impedido acercarse al líder Independiente del Valle, que suma 28 puntos

Byron Castillo adelantó de penalti a Barcelona y José Angulo, por la misma vía, dejó todo igual.

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Barcelona, que este 1 de mayo cumplió 101 años, ocupa el tercer puesto de la clasificación con 20 puntos, uno más que Aucas, que está en cuarta posición.

Barcelona alineó a varios suplentes para dar descanso a sus titulares, con la mirada puesta en el decisivo partido del próximo martes ante Boca Juniors por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

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Y cuando el técnico recurrió a varios de sus habituales, Manta ya había equilibrado el resultado.

Para aumentar el malestar de la afición local, Manta jugó con un hombre menos desde el final del primer tiempo por la expulsión del argentino Bryan Ramírez.

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Liga de Quito venció por 1-0 a Guayaquil City y le cortó una racha de cuatro triunfos consecutivos con un gol de penalti del brasileño Deyverson.

Pese al triunfo que lo ubica sexto puesto con 17 puntos, los hinchas de Liga de Quito mantienen sus críticas por el discreto rendimiento del equipo.

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Guayaquil City generó tres opciones claras: el argentino Damián Díaz y el uruguayo Pablo González remataron desviados con el portero Gonzalo Valle fuera de acción y, sobre el final, Joshué Quiñónez cabeceó cerca del arco rival.

Deportivo Cuenca se reencontró con el triunfo tras dos derrotas seguidas al imponerse por 2-1 a Técnico Universitario con goles del argentino Matías Klimowicz y del ecuatoriano Jorge Ordóñez.

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Con este resultado, el equipo sumó 17 puntos y es séptimo.

Técnico Universitario ocupa el antepenúltimo puesto con 11 unidades.

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La duodécima fecha concluirá este domingo con los partidos Macará-Orense, Delfín-Mushuc Runa y Leones del Norte-Emelec. EFE