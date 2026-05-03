Taiwán reafirma en Esuatini su alianza estratégica y defiende su papel global frente a presiones externas

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha destacado este domingo la "sólida amistad" que une a Taipéi con Esuatini desde hace 58 años, en el marco de su visita oficial al país africano, donde ha mantenido encuentros institucionales y ha impulsado nuevos acuerdos de cooperación.

A su llegada, el mandatario taiwanés ha participado en una ceremonia de bienvenida militar antes de reunirse con el rey Mswati III, a quien ha trasladado su agradecimiento por la invitación y el respaldo constante a Taiwán en la esfera internacional. Según ha señalado, la delegación desplazada al país "ha traído consigo las más sinceras bendiciones del pueblo de Taiwán", según ha reportado el diario 'The Taipei Times'.

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Asimismo, durante el encuentro, Lai ha felicitado al monarca por su 58 cumpleaños, el 40 aniversario de su ascenso al trono y las casi seis décadas de relaciones diplomáticas entre ambos territorios.

En este sentido, ha reiterado que "la República de China (Taiwán) es un Estado soberano y pertenece al mundo", al tiempo que ha defendido que "ningún país tiene derecho a obstaculizar ni debería hacerlo, las contribuciones de Taiwán al mundo".

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En el plano económico, el presidente taiwanés firmó junto al monarca un comunicado conjunto y asistió a la rúbrica de un acuerdo de asistencia mutua aduanera destinado a agilizar los intercambios comerciales. Este instrumento, según ha explicado, permitirá "simplificar los procedimientos comerciales" y facilitar la expansión de las empresas de ambas partes, reforzando así la cooperación bilateral.

Lai también ha puesto en valor los avances logrados en las últimas décadas en ámbitos como la seguridad alimentaria, la formación profesional, el empoderamiento femenino o la salud pública. Como ejemplo, mencionó productos agrícolas cultivados conjuntamente en Esuatini, como guayabas, pitahayas, fresas o tilapias, así como la presencia en Taiwán de productos típicos del país africano.

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"Estos intercambios no solo son fruto de la cooperación, sino también prueba de la interconexión entre los pueblos de ambos países", ha agregado, antes de asegurar que ambas naciones "son verdaderamente una sola familia" y continuarán colaborando para contribuir al desarrollo global.

El mandatario continuará su agenda en el país africano con visitas a proyectos que reflejan los resultados de la cooperación bilateral.

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Taiwán mantiene relaciones diplomáticas formales con Esuatini, uno de los pocos países que reconocen oficialmente a Taipéi frente a las reivindicaciones de China. Ambos socios han desarrollado durante décadas programas conjuntos en sectores como la agricultura, la sanidad y la educación, consolidando una alianza estratégica en el plano internacional.