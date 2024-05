Sánchez garantiza que reconocer a Palestina "no va contra nadie" y menos contra Israel

Madrid, 28 may (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó que la decisión de su Ejecutivo de reconocer el Estado de Palestina este martes "no va contra nadie" y "menos contra Israel", un país amigo de España con el que pretende mantener las mejores relaciones, pero si es un "rechazo rotundo" a Hamás, que no reconoce los dos estados.

En una comparecencia institucional en Madrid, en español e inglés, Sánchez recordó que son más de 140 los países que ya reconocen a Palestina como Estado.

Es una "decisión histórica", adoptada también por Irlanda y Noruega y a la que España se suma, con el objetivo de "contribuir a la paz" en Oriente Medio, pues es de "justicia" atender las aspiraciones del pueblo palestino, precisó. EFE

