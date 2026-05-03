Sainz: Ha sido una lástima la pérdida de Alex Zanardi, condolencias a su familia y amigos

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que sale decimocuarto este domingo en el Gran Premio de Miami (EEUU), el cuarto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito construido en torno al Hard Rock Stadium de esa localidad del estado de Florida que "ha sido una lástima el fallecimiento de (el ex piloto de F1 italiano) Alex Zanardi (asimismo cuádruple medallista paralímpico en bicicleta de mano)" y que envía sus "condolencias a su familia y amigos".

"Nos quedamos a sólo una décima del undécimo puesto, por lo que queda claro que las mejoras que hemos traído a Miami han supuesto un paso adelante para el equipo", comentó, acerca de la cronometrada principal, el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, que repitió en calificación el decimocuarto puesto en el que acabó la prueba sprint.

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"Todavía nos estamos familiarizando con el nuevo paquete y nuestra puesta en escena aún tiene un margen de mejora, por lo que creo que nos dejamos algo de tiempo de vuelta en la mesa", apuntó Sainz este sábado en Miami.

"Mañana, deberíamos poder divertirnos en la zona media de la parrilla y, si el tiempo enreda algo las cosas (en referencia a la posibilidad de lluvia), podríamos tener los puntos a nuestro alcance", explicó el español de Willams, que afronta su duodécima temporada en la categoría reina, la segunda en la escudería de Grove.

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"Finalmente ha sido muy triste enterarnos hoy del fallecimiento de Alex Zanardi. Mantuvo intacta su pasión por el deporte a pesar de los muchos obstáculos con los que se topó; y se merece todo el respeto y admiración por parte de la comunidad del automovilismo", afirmó Carlos.

"Quiero expresar mis condolencias a sus amigos y familiares", recalcó Sainz después de la calificación para el Gran Premio de Miami.

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