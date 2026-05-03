Jordania bombardea almacenes relacionados con el contrabando de armas y drogas en la frontera con Siria

Las Fuerzas Armadas de Jordania han atacado este domingo con aviones de guerra unos almacenes utilizados para el contrabando de armas y drogas en la ciudad de Sueida, en el sur de Siria, que tenían como objetivo su entrada en territorio jordano.

"Basado en información de inteligencia se identificaron, atacaron y destruyeron las ubicaciones de fábricas, talleres y almacenes utilizados por traficantes de armas y drogas como puntos de partida para sus operaciones hasta territorio jordano", según ha informado la agencia de noticias jordana Petra, que cita un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas.

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En esta línea, las autoridades jordanas han indicado que el número de intentos de entrada de contrabando de armas y estupefacientes en el país ha aumentado significativamente en los últimos años, ya que los grupos encargados de estas operaciones han aprovechado la inestabilidad regional, utilizando nuevos métodos para llevarlas a cabo.

De esta manera, las Fuerzas Armadas han afirmado que seguirán actuando de forma "proactiva", "decisiva" y "disuasoria" ante cualquier amenaza a la seguridad y la soberanía del Reino de Jordania.

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El pasado 9 de abril, Siria y Jordania llevaron a cabo una operación de gran envergadura que logró frustrar un intento de contrabando de 943 kilogramos de estupefacientes a través de Saber, paso fronterizo.

Ambos países han reforzado en los últimos meses la cooperación y coordinación en el ámbito de la defensa y la seguridad, especialmente en lo que respecta a la lucha contra el tráfico de drogas y armas, lo cual se ha reflejado en las continuas reuniones oficiales entre mandatarios de ambos estados.

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