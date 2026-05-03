La ALBA rechaza las declaraciones de Trump que amenazan con el "uso de la fuerza" en Cuba

Caracas, 2 may (EFE).- Los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) rechazaron este sábado las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que amenaza, según el bloque, con el "uso de la fuerza" en Cuba.

A través de un comunicado, la alianza llamó a la comunidad internacional a que se oponga a esta "amenaza o uso de la fuerza" contra Cuba, luego de que Trump dijera el pasado viernes que "tomará el control" de la isla "casi de inmediato", pero el mandatario agregó que primero terminará con el "trabajo" en Irán.

PUBLICIDAD

"La Alianza Bolivariana exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a privilegiar el camino del diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, sin amenazas ni condicionamientos, con pleno apego a la Carta de las Naciones Unidas y al respeto de la soberanía e independencia de Cuba", subrayó la ALBA.

El viernes, Trump manifestó que al terminar en Irán podría hacer que el portaavioones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían "muchas gracias, nos rendimos".

PUBLICIDAD

El Gobierno cubano reitero este sábado su negativa a negociar con EE.UU. posibles reformas políticas o económicas en la isla, a pesar de la creciente presión de Estados Unidos.

Desde enero, Washington ha intensificado la presión económica sobre La Habana con un bloqueo petrolero que ha impedido casi totalmente la entrada de crudo y combustibles desde el exterior. Los apagones se han multiplicado y la economía está casi completamente paralizada.

PUBLICIDAD

Además, el presidente de EE.UU. y su secretario de Estado, Marco Rubio, han instado en diversas ocasiones a La Habana a cambiar el sistema económico y régimen político de la isla. Ambas partes han reconocido conversaciones desde hace más de un mes, pero por el momento no se han hecho públicos los temas o avances en este diálogo.

La ALBA está integrada por Venezuela, Cuba, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Granada, Santa Lucía y Bolivia, este último país suspendido. EFE

PUBLICIDAD