El ALBA condena las declaraciones de Trump sobre Cuba en las que ironizaba sobre "tomar el control" de la isla

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), ha condenado este sábado las "amenazantes" declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha aludido a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano.

"El ALBA expresa su profunda preocupación y firme rechazo ante la escalada de declaraciones del Gobierno de Estados Unidos que amenazan con el uso de la fuerza contra la hermana República de Cuba, en un contexto regional marcado por crecientes tensiones que comprometen la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe", ha expresado la organización en un comunicado publicado en redes sociales.

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De esta manera, el ALBA ha llamado a la comunidad internacional ha condenar en bloque las acusaciones realizadas por el presidente Trump y ha asegurado estar comprometida con "el Derecho Internacional y la solución pacífica de las controversias", además de "la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto irrestricto a la autodeterminación, soberanía e independencia de los pueblos".

"Asimismo, la Alianza Bolivariana exhorta al Gobierno de Estados Unidos a privilegiar el camino del diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, sin amenazas ni condicionamientos, con pleno apego a la Carta de Naciones Unidas y al respeto de la soberanía e independencia de Cuba", ha informado.

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Esta denuncia llega después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya aludido de forma irónica a la posibilidad de que su país "tome el control" de Cuba en un futuro cercano, sugiriendo incluso una hipotética intervención militar tras la conclusión de una operación en Irán.

Durante un acto público, Trump ha mencionado a un asistente del público originario de la isla caribeña y ha afirmado: "Y él es originario de un lugar llamado Cuba, que tomaremos casi de inmediato", en un comentario que provocado risas entre los asistentes.

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