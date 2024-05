Picardo ve factible un acuerdo sobre Gibraltar antes de las elecciones del 4 de julio en Reino Unido

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, ha asegurado este miércoles, tras conocerse el adelanto electoral en Reino Unido al 4 de julio, que las negociaciones con la UE para cerrar el acuerdo que regule la relación del Peñón con el bloque tras el Brexit van a continuar y aún podría haber acuerdo antes de esa fecha. En declaraciones en la cadena gibraltareña GBC, recogidas por Europa Press, ha defendido que el trabajo técnico puede continuar mientras se celebran las elecciones europeas del 6 al 9 de junio y luego las británicas el 4 de julio y "para la segunda semana de julio tendremos un nuevo Parlamento Europeo, una nueva Comisión Europea y un nuevo Gobierno británico". Picardo ha asegurado que el trabajo de los equipos técnicos no se interrumpe y de hecho continúa de forma inmediata cuando han terminado las dos recientes reuniones celebradas en Bruselas en las que han participado el vicepresidente de la Comisión encargado de la cuestión, Maros Sefcovic, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, y su homólogo británico, David Cameron, así como él mismo. "Si los técnicos nos dijeran, 'mirad, creemos que hemos resuelto algunas de las cuestiones que teníais, estas son las soluciones que se proponen', y fueran aceptables para todos a nivel político, entonces es posible declarar el acuerdo" en este periodo, ha sostenido. El ministro principal ha recordado que anunciar un acuerdo no significa ratificarlo. "El tratado tiene que ser ratificado por el Parlamento británico y por el Parlamento Europeo, ahí será cuando el tratado esté finalizado y eso no puede ocurrir hasta que ambos parlamentos se formen", ha subrayado. Además, antes de que hable el Parlamento británico primero tendrá que ratificar el acuerdo el Parlamento gibraltareño, "así que aún tenemos mucho tiempo para trabajar en estas cuestiones antes de que realmente necesitemos un Parlamento activo en Londres para ratificarlo", ha puntualizado.