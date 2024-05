Anabel Pantoja huye de las preguntas de la comunión de su 'sobrino'

La semana pasada nos sorprendimos al conocer que Anabel Pantoja había sido una de las ausencias más sonadas en la comunión de Alberto, el hijo de su prima Isa Pantoja. Sin embargo, días más tarde la hija de la tonadillera aparecía en 'Vamos a ver' y aseguraba que esta 'no asistencia' estaba completamente justificada porque había hablado con ella días antes y le había explicado el motivo. Al parecer, la sobrinísima de Pantoja tenía organizado un viaje y por eso no pudo asistir a la comunión de su 'sobrino' aunque Isa aseguraba que siempre se está preocupando por él porque habla continuamente con ella y le manda muy a menudo fotografías del pequeño. Tras estas declaraciones de Isa, Anabel no se ha dejado ver ante las cámaras y mucho menos ha comentado públicamente qué le ha parecido que su tía no estuviese ni siquiera invitada a la comunión. Y es que de toda la familia solo se contó para ese gran día con la colaboradora de televisión. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la prima de Kiko Rivera y lo cierto es que nos ha mostrado la mejor de sus sonrisas y ha evitado responder a su polémica ausencia en la comunión del hijo de su prima Isa Pantoja: "Hasta luego, buenas tardes".