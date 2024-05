Fotógrafos captan las inusuales auroras australes desde Uruguay

Montevideo, 11 may (EFE).- Diversos fotógrafos profesionales y aficionados captaron desde Uruguay las inusuales auroras australes que se registraron en el hemisferio por la tormenta geomagnética que impactó en la Tierra a raíz de una serie de erupciones emitidas por el Sol.

Las cuentas en redes sociales como Instagram o X de diversos usuarios de Uruguay comenzaron a replicar hacia la madrugada de este sábado las imágenes con las que, tanto aficionados como profesionales de la fotografía, difundieron la novedad de haber podido registrar un fenómeno poco habitual en los cielos del país.

Con fotos que marcaron como sacadas desde localidades como Punta del Diablo, Ciudad de la Costa o La Pedrera, mostraron el cielo nocturno teñido de un color "rojizo" similar al magenta.

En entrevista con la Agencia EFE, el fotógrafo Mateo Boffano dijo que hace años viaja a países escandinavos en busca de auroras boreales, por lo que tenía una aplicación que le advirtió de la fuerte tormenta solar que podía generarlas y decidió salir en la noche del viernes a probar suerte.

Si bien desde Punta del Este, donde vive, no encontró inicialmente ninguna, sobre la madrugada le advirtieron que había registros cercanos y viajó a José Ignacio, donde desde un punto más oscuro obtuvo sus fotos.

"No son las auroras que se ven allá (en el hemisferio norte), arriba bailando. Se vio como luz que emana a lo lejos, muy homogénea y sólo había un color, el rojo (...) Pero simplemente de saber que lo que estás sacando en la foto a lo lejos es una aurora es alucinante", expresó.

En la misma línea se manifestó el astrofotógrafo Fefo Bouvier, quien vio que un colega al que sigue en redes las registró a distancia con un telescopio en Namibia, ubicado a una latitud más al norte que la de Uruguay, y se puso a investigar.

"No conozco de auroras porque en Uruguay no es algo que suceda con normalidad, así que me puse a estudiar, entré a un sitio que se dedica la actividad de auroras y todo eso y más o menos por lo que pude concluir habían probabilidades de llegar a fotografiar, de una forma muy tenue quizás", explicó.

Alejándose de su ciudad, fue en el balneario Los Pinos del departamento (provincia) de Colonia donde contó con la oscuridad idónea para fotografiar una aurora que, según expertos, se puede volver a ver el resto del fin de semana.

A raíz de este dato, tanto Bouvier como Boffano indicaron que saldrán nuevamente en la noche para captarlas, el primero desde el departamento de Río Negro (oeste) y el segundo desde la Laguna de Rocha (sureste).

Según indicó el geólogo especializado en geofísica Pablo Núñez, nunca hubo tantos reportes de auroras en el país: "La tormenta (solar) más severa conocida fue en 1857, se la conoce como el Evento Carrington, y la anterior (de la magnitud máxima) G5 fue en 2003 y que yo sepa nadie reportó tantas auroras como ahora".

"Nos preocupa en particular porque ya estamos dentro de una anomalía magnetica, la del Atlántico Sur, y no sabemos cómo nos afecta este tipo de eventos, si cambia en algo con relación a otros lugares", lanzó sobre el evento cuyos efectos pueden ser fallas en la conectividad y los sistemas eléctricos.