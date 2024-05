BBVA comunicó a Sabadell que no había "espacio" para mejorar "en términos económicos" la oferta de fusión

BBVA ha hecho público este miércoles en una comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) una carta que envió el pasado 5 de mayo su presidente, Carlos Torres, a su homólogo del Banco Sabadell, Josep Oliu, informándole de que no había "espacio" para mejorar "en términos económicos" la oferta de fusión. "Te escribo en seguimiento del correo que te enviaba el pasado martes en el que te adjuntaba nuestra propuesta con los términos para una fusión. Entiendo que la estáis evaluando exhaustivamente para darnos respuesta, y en ese sentido considero que es muy importante que tu consejo de administración conozca que BBVA no tiene ningún espacio para mejorar sus términos económicos", decía el texto enviado por Torres. BBVA ha hecho público el contenido íntegro de la carta enviada a Oliú, insistiendo en que en su propuesta se había "agotado todo el espacio" que había disponible y que no podía ofrecer una prima mayor, recordando que su capitalización bursátil ya se había visto mermada en 6.000 millones de euros. "En nuestra propuesta ya hemos agotado todo el espacio que teníamos, al haber mantenido una prima del 30% a pesar de la gran subida relativa de vuestra acción desde mediados de abril hasta el día 29. Adicionalmente, desde el martes pasado el mercado también ha dejado claro que no hay más posibilidad de subida, pues la capitalización bursátil de BBVA ha descendido en el periodo en más de 6.000 millones de euros. Esta situación impide absolutamente que podamos pagar más prima que la que ya ofrecemos, porque si lo hiciéramos es previsible que de nuevo cayera nuestro valor (incluso en una cantidad superior al incremento en prima que hiciéramos)", subrayaba Torres a Oliu.