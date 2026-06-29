Kiko Rivera pone un tema de Isabel Pantoja en Sevilla tras la polémica cancelación de su concierto

Kiko Rivera apoya incondicionalmente a Isabel Pantoja tras la controvertida cancelación de su concierto en el Icónica Santalucía Sevilla Fest previsto para este 27 de junio y, dejando claro que nada hay de cierto en los rumores de que estaría enfadado con su madre por no haberle informado de este asunto -cuando él también actuaba esa noche en la Plaza de España de Sevilla-, antes de subirse al escenario ponía rumbo a Las Palmas para disfrutar junto a Lola García y a sus hijos de unos días con la tonadillera.

Y así lo revelaba él mismo a su regreso a la ciudad andaluza con su novia horas antes de pinchar en el festival que planea emprender medidas legales contra su progenitora por incumplimiento de contrato al haber suspendido in extremis su show unilateralmente después de haber cobrado 120.000 euros de su caché. "Yo ayer estaba con mi familia, con mis hijos, con mi madre, disfrutando de esos ratitos que me llenan de alegría. Cuando voy a ver a mi madre allí, lo que intento es pasar tiempo de calidad y no tenemos tiempo para ver la televisión. Somos madre e hijo, pero a la hora de trabajar cada uno hace lo suyo" expresaba rotundo y sin perder la sonrisa al ser preguntado por la prensa por la nueva polémica en la que está envuelta la cantante de 'Marinero de luces'.

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Sin embargo, no ha dudado en mostrarle su apoyo con un comentadísimo guiño durante su actuación en el Icónica Santalucía Sevilla Fest al incluir una de las canciones más populares de Isabel Pantoja en el completo repertorio con el que puso a bailar a los cientos de personas que, a pesar de la cancelación de su madre se acercaron a la Plaza de España para verle pinchar a él.

Además de poner temas como 'Esa cobardía' de Chiquetete; 'Waka waka' de Shakira; 'Como Camarón' de Estopa; 'Tanto la quería' de Andy y Lucas; 'Wannabe' de las Spice Girls; o algunos de sus grandes éxitos como 'El mambo', Kiko no desaprovechó la ocasión y reivindicó la figura de su madre haciendo que el público cantase a todo pulmón su canción 'Así fue', tarareando la canción mientras la interpretaba con gestos -sobre todo en la parte de 'no te aferres a un imposible...' y animando a todos a seguirle para que la tonadillera sonase con más fuerza que nunca en el corazón de Sevilla tras su cancelación.

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A su lado, orgullosa, Lola García, que subiendo al escenario en varios momentos del show demostrando que se siente como pez en el agua, ejerció de community manager de Kiko, que emocionado le pidió en varias ocasiones micrófono en mano que grabase el ambiente y lo compartiese en redes sociales, antes de dedicarse el uno al otro la canción "tú y yo lo hacemos fácil".