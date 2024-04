El mandatario australiano califica la violencia contra las mujeres como una "crisis nacional"

Sídney (Australia), 29 abr (EFE).- El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó las muertes de las mujeres en episodios de violencia de género como una "crisis nacional", y prometió acciones concertadas para atajar este "flagelo" que ya ha cobrado la vida de 27 féminas desde que comenzó el año.

"Una crisis nacional exige una respuesta nacional. Por eso voy a reunir al Gabinete Nacional el miércoles por la mañana para tomar medidas contra la violencia contra las mujeres", dijo Albanese en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X.

"Está claro que tenemos que reunirnos para ver qué podemos hacer para mejorar la situación, porque las mujeres en particular están muy frustradas y enfadadas. Y es comprensible que así sea", comentó más temprano Albanese a la cadena pública australiana ABC, al recordar que su Gobierno ha adoptado un plan nacional de diez años.

El mandatario laborista explicó a la ABC que el llamado Plan Nacional para Acabar con la Violencia contra Mujeres y Niños 2022-2032 ya cuenta con unos 2.300 millones de dólares australianos (1.509 millones de dólares estadounidenses o 1.407 millones de euros) y se esperan nuevos fondos en el próximo presupuesto del próximo mes.

Albanese participó la víspera -junto a la ministra para la Mujer, Katy Gallaher, y otros miembros del Gabinete- en una marcha contra la violencia de género en Camberra, en el marco de las protestas de miles de personas que se congregaron este fin de semana en varios puntos del país pidiendo acciones contra las violencia contra las mujeres.

En la marcha de ayer en Camberra, los manifestantes abuchearon varias veces al mandatario laborista por considerar que no los apoya en demandas claves como la declaración de la violencia de género como una "emergencia nacional", lo que daría paso a pagos para las víctimas.

Los manifestantes también quieren que se obliguen a los medios a esperar 48 horas antes de publicar las fotografías de las mujeres asesinadas sin el consentimiento de las familias y más fondos para las organizaciones que luchan contra la violencia sexual como What were you wearing (¿Qué llevabas puesto?), entre otros asuntos.

También Albanese fue criticado por haber dicho, al dirigirse ayer a la muchedumbre de Camberra, que no le habían permitido hablar, algo que la organizadora de esa manifestación Sarah Williams, niega.

Las manifestaciones del fin de semana también se producen después del ataque con cuchillo de un hombre en un centro comercial de Sídney que se saldó con seis muertes, incluidas cinco mujeres.

La violencia de género es un tema candente en los últimos años en Australia, donde en 2021 decenas de miles de ciudadanos se manifestaron a raíz de un controvertido caso de abuso sexual contra una asesora política dentro del Parlamento de Camberra.