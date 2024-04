Musk confirma que aplicará una "pequeña tarifa" anual a los nuevos usuarios de X por publicar e interactuar

Elon Musk ha reafirmado su intención de implementar una "pequeña tarifa" a los nuevos usuarios de X (antes Twitter), quienes deberán abonar una cantidad anual por publicar e interactuar con los 'me gusta' en la plataforma. El propietario de la red social lleva meses buscando formas de frenar el 'spam' y luchar contra el uso de cuentas automatizadas o 'bots' que alteran la interacción entre los usuarios de la red social y entorpecen las conversaciones. Una de sus últimas acciones ha sido la eliminación de todas aquellas cuentas que violen las reglas de la plataforma de 'microblogging', lo que significa que algunos de sus usuarios han podido perder seguidores. Meses antes, Musk adelantó que planeaba instaurar un "pequeño pago mensual" para todos los usuarios en X para con el fin de combatir los "enormes ejércitos de bots" que actúan en la red social, lo que consideró como "la única manera" de hacer frente a estas cuentas automatizadas y de ofrecer una plataforma sin este tipo de perfiles, que suponían "un coste efectivo muy alto". Entonces, no comentó cuál sería la tarifa que aplicaría por ello, aunque sí dijo que sería "una cantidad muy pequeña de dinero" y que la aplicaría a todos los usuarios que utilizasen la red social. En octubre de 2023 y poco después de anunciar dos niveles de suscripción para X -uno con anuncios y otro sin ellos- Musk comenzó a probar el cobro por uso con los nuevos usuarios de Nueva Zelanda y Filipinas. Aquellos que no se quisieran suscribir solo podrían realizar acciones de 'solo lectura' sin coste, esto es, leer publicaciones, ver vídeos y seguir a otras cuentas. El perfil X Daily News ha compartido recientemente una captura de pantalla en la que se notifica que las cuentas nuevas deben pagar una "pequeña tarifa" anual antes de poder publicar, dar a 'me gusta' o responder, entre otras acciones. Musk, por su parte, ha confirmado la información y ha apuntado que el cobro de esta cuota "es la única forma de frenar el implacable ataque de los bots". También ha señalado que con este formato acabará con "la avalancha de cuentas falsas que agota los nombres" de usuario disponibles, lo que significa que "muchas buenas cuentas se quedan sin espacio".