Crónica del Borussia Dortmund - Atlético de Madrid: 4-2

El Atlético de Madrid quedó eliminado este martes en los cuartos de final mde la Liga de Campeones 2023/24 debido a su derrota por 4-2 en su visita al Borussia Dortmund, que remontó el 2-1 de la ida en el Cívitas Metropolitano tras haber respondido, gracias a Marcel Sabitzer, a la efímera reacción colchonera de la segunda parte. En el Signal Iduna Park, a rebosar, el duelo empezó vertiginoso. Antes de llegar al minuto 3, César Azpilicueta justificó su titularidad salvando el 1-0. Tras un robo de Emre Can en campo propio, el Dortmund montó un contragolpe con Julian Brandt abriendo a la banda izquierda. Pora ahí corrió Karim Adeyemi más rápido de Nahuel Molina, pisó el área rival y centró raso al punto de penalti, donde Marcel Sabitzer se acomódo el balón con la diestra y tiró con la zurda; Jan Oblak estaba vencido cuando apareció Azpilicueta providencial para estirarse y taponar. Respondió el Atlético de inmediato, en un balón largo de Axel Witsel que peinó Antoine Griezmann y habilitó a Álvaro Morata para marcharse en velocidad, casi en soledad, hacia la portería defendida por Gregor Kobel. El número 19 colchonero, ante la rauda salida del guardameta a sus pies, picó la pelota sin destreza y envió fuera su remate. Lo intentó de nuevo el equipo visitante en el 7', merced a un tiro de Rodrigo De Paul desde la frontal, tras pase de Molina y que atajó Kobel a media altura. El ritmo siguió alto, como demostró Brandt en otra internada por el costado izquierdo hasta centrar sin suerte a ras de suelo. Cumplido el cuarto de hora, Brandt puso en aprietos a Oblak con un derechazo y, casi a continuación, Adeyemi también incordió al arquero esloveno con una volea de derechas. La posesión del balón favorecía a los pupilos de Edin Terzic claramente, con calma hasta fabricarse otra ocasión en el 27' gracias a Jadon Sancho por el extremo izquierdo. Su asistencia al corazón del área no encontró a compañeros, pero el Dortmund recuperó pronto el balón y Sabitzer ejecutó un derechazo desde lejos, que se fue por encima del travesaño. Fue el preludio del primer gol 'borusser', obra de Brandt en el minuto 34 tras dos errores encadenados por Molina en su carril derecho. Primero salvó que una pelota saliera por la banda y se la regaló al equipo local, que montó un ataque muy arriba. El central Mats Hummels, en línea de tres cuartos, vio a Brandt meterse por un hueco entre el propio Molina y Witsel, y le asistió con un bonito golpeo de tres dedos. Brandt domó la pelota, se perfiló y disparó por abajo con la zurda, batiendo a un Oblak que probó sin fortuna desviar con la pierna. Apenas cinco minutos más tarde, el cuadró alemán logró el 2-0 a raíz de otro fallo de Molina. Sin intensidad y perdido en su marcaje, el lateral argentino no se zafó de un Ian Maatsen que halló camino para entrar al área. El lateral 'borusser' esprintó, recibió un oportuno taconazo de Sabitzer y marcó con un zurdazo raso al palo más lejano. Los pupilos de Diego Pablo Simeone sufrían un 'déjà vu' de lo ocurrido el 29 de febrero en el Estadio de San Mamés, donde una horrible versión en defensa le costó ser goleado y quedar eliminado en semifinales de la Copa del Rey. Necesitaban los colchoneros alcanzar el descanso y lo aprovechó el 'Cholo' Simeone para hacer tres sustituciones. Pablo Barrios y Rodrigo Riquelme relevaron a los carrileros y Ángel Correa reemplazó arriba a un discreto Morata. Y precisamente Correa agitó el partido con dos llegadas al área de Kobel, una por cada banda, que precedieron al 2-1. En un córner sacado al segundo palo, Mario Hermoso se elevó más que nadie y cabeceó a portería; Hummels puso el pie en la trayectoria del balón, lo tocó, le cambió la ruta y, sin querer, batió a su guardameta. Un autogol que animó al Atlético para buscar el empate, primero con un derechazo alto de De Paul y luego con una oportunidad clarísima de Correa. Koke Resurrección, con más oxígeno en la medular gracias al brío de Riquelme, filtró un pase para que el '10' colchonero se colase a la espalda de la zaga teutona y se plantase delante de Kobel, como había hecho Morata en la primera mitad. Quiso ajustar tanto su remate que Correa falló, pero no aflojó y halló premio a su insistencia en el minuto 64. Llegó a sus botas un centro en el lado derecho del área aurinegra, avanzó metros y centró al lado opuesto para la llegada de Riquelme, cuyo disparo fue repelido por Kobel; Correa estaba atento al rechace, remató a la primera, fue taponado y, ya sí, a la segunda hizo de volea el 2-2. Terzic reaccionó entonces retirando a Adeyemi para confiar en Bynoe-Gittens, y ahí se forjó el 3-2 en el 71'. Brandt conectó con Sabitzer, que centró al punto de penalti y saltó Füllkrug más que Giménez para cabecear con maestría casi a la escuadra más alejada. Y en un pispás, el Dortmund anotó el 4-2 (min.74) gracias a un omnipresente Sabitzer. En una asistencia que buscaba a Füllkrug, Giménez despejó tirándose al suelo y eso generó un resquicio en la defensa colchonera. Sabitzer recogió la pelota en la corona del área, perfiló su zurdazo y con un golpeo seco metió el gol en la cepa del poste tras superar varias piernas. A la desesperada buscó el Atlético otra remontada, pero esta vez sin el ahínco preciso, y estuvo cerca de pagarlo aún más caro. Oblak evitó el quinto gol germano en dos ocasiones, un tiro a bocajarro de Füllkrug y más adelante un zurriagazo de Sabitzer con la zurda desde fuera del área. Salió al campo Saúl Ñíguez en la recta final, pero Simeone estaba sin planes alternativas que impidieran otra debacle en el máxima torneo continental. El correcalles que hubo enel tiempo de descuento, con varias sustituciones hechas por Terzic, terminó por zanjar el partido y las esperanzas rojiblancas de pasar a semifinales en esta Champions. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: BORUSSIA DORTMUND, 4 - ATLÉTICO DE MADRID, 2 (2-0, al descanso). --ALINEACIONES. BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Adeyemi (Bynoe-Gittens, min.66), Brandt (Reus, min.90), Sancho (Özcan, min.86); y Füllkrug. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Barrios, min.46), Giménez, Witsel, Hermoso, Azpilicueta (Riquelme, min.46); Llorente, Koke, De Paul (Saúl, min.84); Griezmann y Morata (Correa, min.46). --GOLES: 1-0, min.34: Brandt. 2-0, min.39: Maatsen. 2-1, min.49: Hummels (pp). 2-2, min.64: Correa. 3-2, min.71: Füllkrug. 4-2: min.74: Sabitzer. --ÁRBITRO: Slavko Vincic (ESV). Amonestó con tarjeta amarilla a Ryerson (min.43) por parte del Borussia Dortmund, y a Azpilicueta (min.30) y Hermoso (min.45+1) en el Atlético de Madrid. --ESTADIO: Signal Iduna Park, 81.365 espectadores.