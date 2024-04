Sánchez buscará solución al CGPJ si el bloqueo continúa y acusa a digitales "financiados por el PP" de lanzar bulos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado que buscará una solución para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) si continúa el bloqueo del órgano que lleva más de cinco años caducado y además ha alertado ante medios digitales a los que ha acusado de esparcir bulos y estar financiados por el Partido Popular. Sánchez ha hecho estas declaraciones en una entrevista en TVE, horas después de confirmar que continúa al frente del Gobierno tras tomarse unos días para reflexionar, en la que dijo que a partir de este momento se producía "un punto y aparte". Al ser interrogado sobre si esto implica medidas, Sánchez simplemente dice que se refería a desterrar los insultos del Parlamento y el rechazo a la desinformación y los bulos, pero no ha mencionado iniciativas concretas. Respecto a los medios de comunicación, ha cargado contra los "digitales o páginas web" que a su juicio no son medios informativos y que están "pervirtiendo" el debate público. Considera que hacen un uso "espurio" de las redes sociales y dice que están financiados por gobiernos autonómicos o municipales del PP y de Vox o por "determinadas empresas". Sobre el Poder Judicial, señala que estas "denuncias falsas" se presentan ante los tribunales, que a su juicio, están contribuyendo a "minar la credibilidad y el prestigio" de una institución básica para el funcionamiento de la democracia, según ha indicado. ABIERTO A EXPLORAR LA PROPUESTA DE GUILARTE Sánchez ha insistido en la renovación del CGPJ y ha reiterado que quiere hacerlo de la mano del PP, aunque ha advertido de que "si el bloqueo continúa" su responsabilidad como presidente del Gobierno es tratar de buscar una solución "a través del Parlamento". A este respecto ha señalado que el presidente del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte, ha planteado algunas soluciones y se ha mostrado dispuesto a estudiarlas. "Exploremos esas soluciones, exploremos cualquier otra", ha indicado el jefe del Ejecutivo. Guilarte propuso evitar futuros bloqueos mediante dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales --12 de los 20-- quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención. PIDE RESPONSABILIDADES POR LA POLICÍA PATRIÓTICA Sánchez considera, además, que el periodo de reflexión que se dio el pasado miércoles cuando dirigió una carta a la ciudadanía no solo lo necesitaba él sino también la propia sociedad y piensa que ha abierto un debate que ha entrado "de lleno" en los hogares. Dice que se trata de preguntarse cómo podemos cuidar la democracia "ante el auge de estos pseudomedios de comunicación, estas páginas web, estos digitales y estas asociaciones que difaman y tratan de judicializar casos sin ninguna base de pruebas". También apela a los partidos políticos "que forman parte de esta maquinaria del fango" y advierte de que se encuentran en una deriva muy peligrosa que deteriora la democracia. Sánchez se queja de que él y su mujer llevan una década sufriendo acoso, desde que fue designado secretario general del PSOE por primera vez en 2014, y ha hecho referencia a una noticia reciente que indica que la llamada 'policía patriótica' espió a su entorno familiar. "Espero que este tema no quede impune y que aquellos responsables rindan cuentas", ha señalado. ¿VA A LLAMAR A FEIJÓO? Por otro lado, al ser interrogado sobre si pretende llamar al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para poner fin al clima de crispación y de insultos en el Congreso de los Diputados dice que hablará con todos los grupos incluido Feijóo, aunque considera que sabe "por donde va a ir" después de escuchar la rueda de prensa que dio este mismo lunes. Después de la declaración de Sánchez, Feijóo acusó al líder del PSOE de querer colar un cambio de régimen por la puerta de atrás, de usar al Rey "en su obra de teatro" y le volvió a reprochar que siga sin dar explicaciones sobre el 'caso Koldo' y las informaciones que afecta a su entorno familiar. "Después de escuchar lo que ha dicho el señor Feijóo, pues ciertamente ya sé por dónde va a ir. Estoy muy convencido, de que, esta persecución, este acoso, se va a redoblar, no van a parar, soy muy consciente de ello", ha apuntado.