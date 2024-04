Chile comienza una investigación a gran escala tras la muerte a tiros de tres carabineros en el sur del país

Las autoridades chilenas han confirmado este sábado que tres carabineros han muerto a tiros y posteriormente han sido calcinados en un ataque bajo investigación ocurrido en el sur del país, en un incidente que ha llevado al presidente chileno, Gabriel Boric, a declarar el estado de luto nacional y a suspender su agenda para desplazarse inmediatamente al lugar. Carabineros de Chile ha confirmado que los fallecidos son el sargento primero Carlos Cisterna Navarro, el cabo primero Sergio Arévalo Lobos y el también cabo primero Misael Vidal Cid. Los tres estaban patrullando por la comunidad de Cañete, provincia de Arauco, región de Biobío, cuando se enzarzaron en un tiroteo con atacantes desconocidos quienes, tras matar a los agentes, procedieron a prender su vehículo con ellos dentro. El hallazgo de los cuerpos fue realizado por personal del bomberos, quienes llegaron al lugar tras recibir un aviso sobre el incendio del vehículo. El presidente Boric ha mantenido esta madrugada una reunión de emergenca con las ministras Carolina Tohá (Interior) y Maya Fernández (Deefensa), los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner, para "coordinar las acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado". Boric, en un mensaje publicado en redes sociales, ha anunciado que viajará en las próximas horas al lugar, donde ya trabajan "policías, Fuerzas Armadas y los equipos de gobierno ya trabajan. "Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos", ha remachado el mandatario.