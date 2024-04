El Athletic aprieta la pelea por la tercera plaza de la Liga F y el Betis sale del descenso

El Athletic Club confirmó su gran momento de juego y resultados y se metió de forma definitiva entre los candidatos a pelear por la tercera posición de la Liga F 2023-2024 al derrotar por 1-0 al Atlético de Madrid y aprovechar los empates del Levante y el Madrid CFF, mientras que por la parte de abajo el Real Betis puso fin a su mala racha y salió del descenso, en partidos correspondientes a la vigesimotercera jornada del campeonato con goleadas también del FC Barcelona y del Real Madrid. El Athletic Club sumó su séptima victoria consecutiva y se situó a tres puntos de la tercera posición que mantiene el Levante UD después de sacar adelante su duelo directo ante el Atlético de Madrid en Lezama gracias a un gol de Clara Pinedo pasado el cuarto de hora que premió otro buen partido del equipo que entrena David Aznar. Las colchoneras, pese a su mejoría en la segunda mitad, no pudieron evitar otro revés en el segundo partido de Arturo Ruiz como entrenador y perdieron otra oportunidad de colocarse en la última plaza que da acceso a la posibilidad de jugar la Liga de Campeones, aunque siguen a dos puntos antes de una próxima jornada clave ya que el Athletic Club visitará al Madrid CFF y el Levante UD recibirá al Real Madrid. El conjunto 'granota' también falló y no pudo llevarse la victoria en el derbi de Mestalla ante el Valencia, donde empató a un gol para confirmar que tampoco está en su mejor momento. Alba Redondo adelantó con un gran gol a las visitantes a la media hora, equilibrado al instante por el acierto de otra goleadora como Anita Marcos. Las 'che' se quedan cinco por encima del descenso. Tampoco pudo sumar los tres puntos el Madrid CFF, que sigue a punto del Levante UD después de empatar a dos tantos ante el Costa Adeje Tenerife en lo que era su segunda salida consecutiva. Las locales se adelantaron en dos ocasiones por medio de Patri Gavira y Ange Nguessan, pero Luany y Lucía Pardo replicaron. De este modo, el fin de semana volvió a ser propicio para el Real Madrid, que prácticamente dejó sentenciado el subcampeonato ya que aumentó a once punto su renta sobre el tercero al golear 5-0 al Granada CF que cayó en puestos de descenso. Linda Caicedo, Naomie Feller, Signe Bruun y Tere Abelleira fueron las goleadoras madridistas, además de un tanto en propia meta de Alba Pérez. Por su parte, también firmó una nueva goleada el líder FC Barcelona, que se impuso por 5-1 al Villarreal, más combativo de lo que señala el marcador ya que fue 1-1 en el Johan Cruyff hasta pasada la hora de juego, pero que finalmente sigue en apuros, tres por encima de la 'quema'. Kayla McKenna igualó el tempranero tanto inicial de Claudia Pina, pero las blaugranas aceleraron al final y sentenciaron con comodidad con tantos de Fridolina Rolfö, Alexia Putellas (de penalti) y un doblete de una ex del conjunto castellonense como Salma Paralluelo para coger fuerza para la visita del Chelsea en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Además, otra de las noticias destacadas de la jornada fue la victoria del Real Betis por 1-2 ante el Levante Las Planas. El equipo verdiblanco llevaba 13 partidos ligueros sin ganar y lo hizo remontando el tanto inicial de Ghizlane Chebbak con los Leles Carrión y Tiffany Cameron para salir del descenso por delante del Granada y meter en serios apuros a su rival, que se queda a dos puntos del descenso. Cinco por encima está la SD Eibar, que sacó tres puntos vitales en casa ante el Sevilla por 3-0 con doblete de Andrea Álvarez y gol de Yolanda Aguirre, mientras que el Sporting Club Huelva dio otro paso para el adiós de categoría pese a su empate en Zubieta (1-1) ante una Real Sociedad en crisis de resultados y que no sacó partido al tempranero tanto de Mirari Uria, igualado por Raiderlin Carrasco.