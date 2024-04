El Tribunal Supremo de Arizona da validez a una ley de 1864 que prohíbe el aborto en casi todos los supuestos

El Tribunal Supremo del estado estadounidense de Arizona ha dado validez este martes a una ley promulgada en 1864 que prohíbe y castiga con hasta cinco años de prisión el aborto en todos los supuestos salvo cuando la vida de la madre corra peligro. El fallo revierte una decisión de un tribunal inferior que ya prohibía el aborto a partir de las 15 semanas --solo permitía realizar la operación por emergencias médicas, pero no por violación o incesto-- y coloca a Arizona junto a Texas, Alabama y Misisipi, donde no existen casi excepciones. El escrito argumenta que no existe ninguna disposición en la ley federal o estatal que vete la aplicación de la ley de 1864 y que esta decisión se sostiene también en la inexistencia de un precedente legal del aborto debido a la derogación del fallo Roe contra Wade. El Supremo del estado, no obstante, ha suspendido durante 14 días el fallo para que otro tribunal inferior pueda considerar "recusaciones constitucionales adicionales" a la decisión, aprobada con cuatro votos a favor y dos en contra, según ha recogido la cadena estadounidense CNN. La Casa Blanca ha denunciado en un comunicado la decisión del Supremo por poner en riesgo a las mujeres, incluso cuando su vida peligra "o en casos trágicos de violación o incesto". "Esta cruel prohibición se promulgó por primera vez en 1864, hace más de 150 años, antes de que Arizona fuera siquiera un estado y mucho antes de que las mujeres obtuvieran el derecho al voto", ha sentenciado. Así, ha indicado que el fallo es resultado de la "agenda extrema" de los republicanos, que "están dispuestos" a pisotear "la libertad de las mujeres". "Continuaremos luchando para proteger los derechos reproductivos y pediremos al Congreso que apruebe una ley que restablezca las protecciones de Roe contra Wade para las mujeres en todos los estados", ha zanjado.