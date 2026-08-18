Marte es colocado en lista restringida por Arizona

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Redacción deportes, 17 ago (EFE).- El segunda base dominicano de los Arizona Diamondbacks, Ketel Marte, fue colocado este lunes en la lista restringida del equipo, poco tiempo antes del partido contra los Medias Rojas de Boston, informó la MLB.

A falta de 20 minutos para el inicio del primer partido de la serie del lunes por la noche contra los Medias Rojas, los Diamondbacks aún no habían anunciado su alineación.

Poco después se supo el motivo cuando el equipo anunció que Marte había sido colocado en la lista restringida.

La lista restringida es un estatus especial que aparta a un jugador con contrato activo del roster del equipo por motivos personales, legales, migratorios o de disciplina ajenos a las lesiones físicas.

El equipo no ofreció más detalles, pero el jugador de cuadro venezolano José Fernández fue llamado desde Triple-A Reno e incluido en la alineación como tercera base, bateando en séptimo lugar.

Estaba previsto que Marte actuara como bateador designado el lunes, con el venezolano Ildemaro Vargas en la segunda base; en su lugar, Lars Nootbaar ocupó el puesto de bateador designado en la alineación.

Marte, un tres veces seleccionado para el Juego de Estrellas, batea para promedio de .249, con 21 cuadrangulares, 67 carreras impulsadas y 65 anotadas.

El dominicano está con las Diamantinas de Arizona desde la temporada de 2017. Jugó sus primeros dos años en Grandes Ligas con los Marineros de Seattle. EFE