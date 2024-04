El OIEA afirma que el nuevo ataque con drones contra la central de Zaporoyia "no presagia nada bueno"

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha afirmado que el nuevo ataque con drones registrado en el centro de entrenamiento de la central nuclear de Zaporiyia "no presagia nada bueno" y es una señal de que pueden continuar estas acciones, que ponen en peligro la seguridad nuclear. "El incidente informado hoy, aunque fuera del perímetro del sitio, es un acontecimiento que no presagia nada bueno, ya que indica una aparente disposición a continuar con estos ataques a pesar de los graves peligros que representan para la seguridad nuclear y nuestros repetidos llamamientos a la moderación", ha resaltado. Asimismo, ha subrayado en un comunicado que cualquiera de las partes que esté detrás de este ataque "está jugando con fuego". "Atacar una central nuclear es extremadamente irresponsable y peligroso y debe cesar", ha agregado Grossi. El OIEA ha alertado nuevamente de que este incidente con aviones no tripulados es "amenaza grave" para la seguridad de la planta más grande de Europa, que es la primera vez que ha sufrido un ataque de forma directa desde noviembre de 2022. Grossi indicó el domingo que otro ataque registrado en la central que dejó al menos tres trabajadores heridos era una "importante escalada" para la seguridad nuclear. "Estos ataques imprudentes aumentan significativamente el riesgo de un accidente nuclear grave y deben cesar de inmediato", declaró. Esto se produce después de que el equipo gestor impuesto por Rusia en la central nuclear de Zaporiyia, tomada por las tropas rusas en el marco de la invasión de Ucrania, haya denunciado un nuevo ataque con dron contra las instalaciones, si bien no se han registrado víctimas. Horas antes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, había abogado por cooperar con el OIEA para frenar los ataques con drones perpetrados contra la central nuclear de Zaporiyia. "Estamos interesados en cooperar pero, por supuesto, buscamos que sean honestos y reconozcan lo que está pasando no solo en la zona sino en Ucrania en general", dijo. Lavrov aclaró que dejará el asunto en manos del Consejo Ejecutivo del OIEA, así como del Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia pedirá "análisis sin prevaricación y de forma directa sobre las acciones del régimen ucraniano en Zaporiyia", antes de recalcar que Kiev "tendrá que hacerse responsable de los recientes ataques perpetrados en la zona". Por su parte, las autoridades de Ucrania rechazaron el lunes su implicación en estos ataques contra la central, la más grande de Europa, y alertaron de que la parte rusa vuelve a hacer uso de sus sistemas de propaganda para acusar a Kiev de "terrorismo nuclear".