Carmen Borrego y José María Almoguera... sus primeras imágenes tras coincidir en su lugar de trabajo

Tras las polémicas protagonizadas en las últimas semanas, los diferentes miembros de la Familia Campos continúan cupliendo con sus compromisos profesionales en televisión donde Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera han coincidido. En esta ocasión la hija de María Teresa Campos ha contadod públicamente algunas de las desagradables anécdotas que ha tenido con su hijo y su nuera en los últimos meses, una de ellas en el nacimiento de su nieto. Confesando que la pareja le dio una dirección falsa de hospital para que no pudiera conocer a su nieto, Carmen deja claro que ella no va a dar ningún paso más por la reconciliación. Tras su entevista, Carmen abandonaba las instalaciones de Telecinco y lo hacía manteníendose en su postura: "No voy a decir nada más de lo que he dicho. He acudido a mi trabajo y mañana acudiré a mi trabajo...". Por su parte, también José María Almoguera acudía a su puesto de trabajo del que lo veíamos salir horas más tarde caminando. Con el rostro mmuy serio, el joven se preocupaba de que los reporteros no se cayesen, aunque guardaba silencio ante las últimas declaraciones de su madre. Mucho más habladora encontrábamos a Alejandra Rubio que dejaba claro ante las cámaras que este enfrentamiento no tiene nada que ver con ella. "Para mí es gloria mantenerse al margen, yono tengo nada que ver" aseguraba. Sobre si tiene ganas de hablar públicamente sobre este enfrentamiento, la hija de Terelu Campos sentenciaba: "Yo no tengo que hablar de nada. Yo las cosas las hablo en mi casa".