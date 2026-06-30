Policía de Ecuador evita que dos personas lanzaran otro artefacto explosivo en Quito

Quito, 29 jun (EFE).- La Policía de Ecuador evitó que dos personas lanzaran una granada en el norte de Quito, horas después de que se produjera otro atentado con explosivos contra la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), en el centro norte de la capital.

El nuevo suceso, según informó la Policía, se produjo en el sector del Terminal Terrestre La Ofelia, donde localizó a dos personas con un comportamiento "inusual" e inició una persecución, de manera que los sospechosos lanzaron la granada para intentar evadir el control policial.

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Por ello, los agentes detuvieron a Richar Joel C. C. y Jonathan David C. G., y posteriormente los policías explotaron el artefacto, de manera controlada.

El suceso ocurrió horas después de que la madrugada de este lunes se produjera un atentado con explosivos contra las instalaciones de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), que también causó daños materiales en inmuebles aledaños, entre ellos el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

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Aunque la Policía mantiene una investigación abierta, por el momento no se ha logrado determinar si el autor de los hechos está vinculado con algún grupo delictivo. Tampoco hay detenidos.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente Daniel Noboa contra las bandas del crimen organizado, a las que pasó a catalogar como "terroristas" y vincula principalmente con el narcotráfico y la minería ilegal. EFE

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