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La producción industrial de Japón creció un 0,5 % el pasado mayo

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Tokio, 30 jun (EFE).- La producción industrial de Japón aumentó un 0,5 % el pasado mayo con respecto a abril, marcando un segundo mes consecutivo de crecimiento impulsado por los sectores de equipos de transporte y productos químicos, según datos publicados este martes por el Gobierno.

Este aumento es inferior al registrado en abril, cuando el índice creció un 0,8 %, y según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) del país asiático, la actividad de las fábricas niponas continúa "fluctuando de forma indecisa".

En relación con mayo de 2025, el índice cayó un 1,7 %.

La principal industria que más influyó en el aumento de la producción fue la dedicada a los equipos de transporte, contribuyendo también los productos químicos inorgánicos y orgánicos, y los productos derivados del petróleo y carbón.

Por el contrario, los sectores que registraron mayores descensos fueron el de los equipos de maquinaria de uso general y orientada a los negocios, además de la maquinaria eléctrica y equipos electrónicos de información y comunicación.

Según los datos de un sondeo realizado por el Ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial aumente un 3,7 % en abril frente a la caída del 0,4 % estimada el pasado mes, y el METI espera un crecimiento plano para el siguiente mes de julio.

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La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras. EFE

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