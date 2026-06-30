Partido Comunista chino cifra en 101,3 millones sus afiliados antes de su 105º aniversario

Pekín, 30 jun (EFE).- El Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) cifró en 101,28 millones su número de afiliados al cierre de 2025, un 1 % más que un año antes, en una estadística divulgada en la víspera del 105.º aniversario de su fundación.

Según el informe publicado este martes por el Departamento de Organización del Comité Central del partido, 31,91 millones eran mujeres, el 31,5 %, mientras que 7,87 millones pertenecían a minorías étnicas, el 7,8 %.

El documento señala además que 59,76 millones de afiliados, el 59 % del total, tenían estudios superiores.

Por edades, el grupo más numeroso seguía siendo el de los militantes de 61 años o más, con 29,91 millones, seguido por los afiliados de entre 36 y 40 años, con 12,19 millones, y los de 30 años o menos, con 12,09 millones.

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El PCCh incorporó en 2025 a 2,08 millones de nuevos miembros, de los cuales 1,75 millones, el 84 %, tenían 35 años o menos.

La formación, fundada en 1921 y en el poder desde la proclamación de la República Popular China en 1949, conmemorará este miércoles su aniversario en un contexto marcado por una creciente centralización del poder en torno al presidente chino y secretario general del PCCh, Xi Jinping.

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Bajo su liderazgo, el partido ha reforzado su control sobre las instituciones del Estado, el Ejército y el sector privado, en un proceso acompañado por la eliminación en 2018 del límite constitucional de dos mandatos para la presidencia del país, la obtención de un tercer mandato de Xi como secretario general del PCCh en 2022 y su renovación como presidente chino en 2023.

Xi, que también preside la Comisión Militar Central, el principal órgano dirigente de las fuerzas armadas, ha situado su pensamiento político como guía ideológica central de la formación, mientras el PCCh ha consolidado un modelo en el que la autoridad se concentra cada vez más en la cúpula del partido y en torno a su figura.

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Este proceso ha ido acompañado de una intensa campaña de disciplina interna y lucha contra la corrupción, que ha servido tanto para depurar filas como para afianzar el liderazgo de Xi.

El aniversario llega además en un momento de desafíos, con una economía que muestra signos de ralentización, tensiones crecientes con Occidente y una situación delicada en torno a Taiwán, factores que han llevado al partido a insistir en la estabilidad política y en la disciplina. EFE

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