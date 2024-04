Sebastián Yatra y Aitana Ocaña juegan al despiste con la prensa

Hace apenas unas semanas empezaron los rumores de reconciliación entre una de las parejas más conocidas de la temporada. Aunque todavía no ha habido confirmación oficial por parte de los cantantes, hoy les hemos podido ver coincidiendo en Madrid. Sebastián Yatra se apuntaba a la Movistar Madrid Medio Maratón que ha tenido lugar en la capital a primera hora de la mañana. Tras disfrutar de la competición, el cantante se llenaba de halagos al hablar de su amigo, Alex Roca, quien había corrido a su lado. Comentaba lo agradecido que se sentía de haber compartido con él esta experiencia y reconocía su admiración por él diciendo "lo admiro demasiado, él y su familia, súper querida". Aitana, disfrutaba del domingo dando un paseo por el Rastro de Madrid, atendiendo a los fans que le paraban para hacerse fotografías con ellos. La cantante pedía a la prensa que le dejaran disfrutar del fin de semana mientras caminaba acompañada de su amiga. Aprovechando el tiempo libre del fin de semana, los cantantes se guardaban la hora de la comida para pasar tiempo juntos. Y no solo eso, sino que más tarde quedaban en casa de Sebastián Yatra para continuar compartiendo tiempo. Sebastián Yatra regresaba a su casa y sonreía a la prensa al entrar en su domicilio, sin desvelar qué tal ha ido la comida. Después, entrando por separado para no ser captados juntos por la prensa, Aitana Ocaña se reía al llegar al portal del cantante y ser preguntada por la comida que habían compartido. Sin duda, la pareja pretende mantener a raya los rumores de la prensa, sin confirmar si han retomado su relación o si solamente están recuperando la buena amistad de la que gozaban antes de empezar su historia romántica.