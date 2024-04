Fernando Alonso: "La de Japón está entre las cinco mejores carreras que he hecho"

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) ha asegurado que la carrera de este domingo en el Gran Premio de Japón, en la que terminó sexto, está "entre las cinco mejores" de su trayectoria en la Fórmula 1, y ha bromeado con la posibilidad de que le descalifiquen "para el resto del campeonato" por dar DRS al australiano Oscar Piastri (McLaren). "Es difícil de cuantificar o decir si es la mejor carrera o no. Yo diría que es la mejor carrera por lo menos en un año. Desde abril o mayo del año pasado creo que nunca había tenido un fin de semana tan completo como este y seguramente esté entre las cinco mejores carreras que he hecho", señaló a DAZN tras la prueba. Sin embargo, lamentó que "nunca nadie se acordará de Suzuka 2024". "He acabado sexto y he hecho quinto en la crono, pero para mí, creo que tenemos claramente el quinto mejor coche. Red Bull y Ferrari están en otra liga aparte y McLaren y Mercedes están por delante de nosotros, así que nuestras posiciones naturales eran noveno y décimo en cada crono y en cada carrera", indicó. "Hicimos quintos en 'qualy', pequeño milagro, e hicimos sextos en carrera, gran milagro. Tendré esta carrera siempre en mi memoria, pero será abandonada por el público en general dentro de dos o tres días", continuó. Por último, Alonso respondió de manera irónica cuando le preguntaron si había dado DRS al australiano Oscar Piastri (McLaren) para protegerse. "No sé lo que decir ya después de Australia, igual me descalifican para el resto del campeonato. Está claro que teniendo a Piastri detrás era una forma de defenderme de Russell", apuntó. "Seguramente quitaba un poco de la batería en la última recta para que Piastri se acercase a un segundo. Creo que también utilizaba Carlos en Singapur el darle DRS al segundo para protegerse del tercero y es una cosa normal, como hacemos todas las carreras", finalizó.