El Galatasaray celebra una lamentable Supercopa turca con el abandono del Fenerbahce

La Supercopa de Turquía vivió este domingo un nuevo intento fallido de celebrarse en el Sanliurfa GAP Stadyumu, con la victoria del Galatasaray por el abandono del Fenerbahce tras un minuto de juego, en una protesta que viene de largo y amenazaba con el boicot. El título, que ya fue aplazado a finales de diciembre cuando no llegó a celebrarse en Riad por tensiones políticas, lo celebró el Galatasaray, aunque es poco seguro que ganase el fútbol. El Fenerbahce se presentó con un equipo de suplentes, de jugadores de categorías inferiores, ni siquiera su cuerpo técnico. Con el pitido inicial, Mauro Icardi marcó para el Galatasaray y, antes de sacar de centro, el Fenerbahce se retiró del campo. El colegiado dio el triunfo al Galatasaray, que no dudó en celebrar sobre el césped una lamentable Supercopa turca. La queja con las actuaciones arbitrales de esta temporada, por lo que habían pedido un árbitro extranjero para esta final, y distintas disputas con la Federación Turca, como la gestión del reciente ataque que sufrieron en el campo del Trabzonspor, llevó al Fenerbahce a este boicot al torneo. "Hoy, cuando salimos a la cancha no para ganar sino para defender la verdad, lo que queremos enfatizar para resumir nuestra actitud es estar al servicio del deporte turco con sus 117 años de historia, no sólo en el fútbol sino en todas las ramas en las que competimos, sintiendo los valores nacionales del país con sus 30 millones de fans. Como club deportivo más grande del mundo, seguiremos manteniéndonos firmes hoy y mañana, como lo hicimos ayer", dijo el comunicado del equipo 'sari-Lacivertliler'.