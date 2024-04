Windows 10 podrá tener actualizaciones de seguridad tres años más a cambio del pago de una licencia

El soporte de Windows 10 finalizará en octubre del próximo año, pero Microsoft permitirá a las organizaciones seguir usándolo bajo el programa de actualizaciones de seguridad extendidas con el pago de una licencia. El fin del soporte de Windows 10 significa que aunque el sistema operativo siga funcionando en los ordenadores donde está instalado, dejará de recibir nuevas funciones y correcciones de seguridad, lo que puede poner en riesgo el equipo. Microsoft conseja a los usuarios de esta versión actualizar sus ordenadores a Windows 11 o adquirir uno nuevo que ya tenga este sistema operativo instalado. También existe la posibilidad de convertir el ordenador en un PC en la nube con Windows 365. Sin embargo, entiende que no siempre es posible y que hay organizaciones que tienen que mantener equipos que quedan obsoletos. Para esta circunstancia, Microsoft les permite acogerse al programa de actualizaciones de seguridad extendidas una vez finalice el soporte oficial, que se ha establecido para el 14 de octubre de 2024. Este programa, no obstante, requiere el pago por la licencia que permite descargar la clave de activación para su aplicación en ordenadores individuales. Según detalla la compañía en su blog, la licencia cuesta 61 dólares el primer año, 122 dólares el segundo y 244 dólares el tercero. Las actualizaciones de seguridad extendidas "no pretenden ser una solución a largo plazo, sino un puente temporal", como indica Microsoft. De hecho, tiene una duración máxima de tres años. En lo que respecta a la versión de Windows 10 para el ámbito educativo, Microsoft también ofrece el programa de actualizaciones de seguridad extendidas, también por tres años, con los siguientes precios: un dólar el primer año, 2 dólares el segundo y 4 dólares el tercero.