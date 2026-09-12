Mourinho: "Yo sabía que el equipo no tenía fuerza para continuar en el segundo tiempo"

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Madrid, 12 sep (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró este sábado, en la rueda de prensa posterior a la victoria (4-1) de su equipo frente al Rayo Vallecano en la quinta jornada de LaLiga EA Sports, que sabía "que el equipo no tenía fuerza para continuar en el segundo tiempo".

"Defino el de hoy como un partido de 45 minutos. A los 45 minutos, partido acabado. No tiene más historia. La historia sería el 3-1, el 3-0, el 4-0. Yo sabía que el equipo no tenía fuerza, ni física ni mental, para continuar en el segundo tiempo a jugar como ha jugado, sabía que el equipo no lo podía hacer", añadió.

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"Un jugador como (Jude) Bellingham ha jugado los últimos diez minutos que ya no tenía ningún tipo de energía. La energía física, pero también es mental, es bajar no solamente la intensidad del juego, es la concentración, más errores, todos han cometido errores en la primera fase de construcción, donde hemos perdido tres o cuatro balones, bloque más bajo, el Rayo con más tiros a puerta... La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido", terminó.

Además, incidió en el estado de forma de Vinícius: "Físicamente está mejor que nunca, le falta un milímetro para llegar a su versión máxima, pero la capacidad de repetir esfuerzos es enorme. Ha entendido que mi exigencia sobre el punto de vista defensivo es alta, y es un proceso que él está asimilando".

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"Mentalmente es muy fuerte, tiene muchos años en el Madrid, conoce al Madrid mejor que nadie, toda su vida juega con la responsabilidad de jugar para el Real Madrid, para la selección brasileña, está absolutamente tranquilo, se conoce muy bien y sabe perfectamente que está llegando. Estamos en el momento de las asistencias, de obligar a su mente a interpretar el juego desde el punto de vista defensivo, y ya llegarán los goles", completó, sobre el brasileño, que volvió a dar una asistencia.

Preguntado por la entrada de Marc Cucurella en sustitución de Vinícius, justificó su decisión por el momento del partido, a falta de un minuto del tiempo reglamentario: "Cuando estás 3-1 con cinco minutos por jugar, y cuando tienes un lateral derecho del Rayo, grandísimo jugador, con una capacidad increíble de crear problemas, me ha parecido que era mejor cerrar la puerta, porque el tiempo de hacer filigranas y meter más goles para mí estaba terminado. 3-1 y a casa. Después hemos hecho el cuarto, todavía mejor".

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"Estoy contento porque estamos juntos desde hace tres meses, pero solo podemos contar desde que regresaron los que jugaron las semifinales del Mundial. No se puede construir la perfección, un equipo casi perfecto en tres días, en tres meses, algunas veces no es en tres años. Por el momento, lo que estamos haciendo tiene muchísimas cosas positivas, y vamos poco a poco", concluyó.

Madrid, 12 sep (EFE).- José Mourinho, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes que su jugador Yan Diomande, titular por primera vez ante el Rayo Vallecano desde su fichaje por el conjunto blanco, tiene mucho que aprender tácticamente aunque afirmó que "se le ve un potencial increíble".

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El técnico del cuadro madridista valoró la situación de una de las apuestas más fuertes del Real Madrid este verano. Diomande, después de costar 125 millones de euros más variables, fue titular después de cinco partidos oficiales (cuatro de Liga y uno de Liga de Campeones). Jugó en el costado derecho, hasta ahora reservado a las titularidades de Güler y Brahim, y firmó un partido correcto.

"Cuando tienes diferentes tipos de plantillas, rezas para que nadie se haga mal. Hay plantillas en las que tienes muchísimas soluciones. Diomande progresivamente va a ir mejorando. Tiene poco fútbol europeo de alto nivel. La del Leipzig, la temporada y poco más. Tiene mucho que aprender en el punto de vista táctico. Pero se le ve en los entrenamientos un potencial increíble. En el uno contra uno y en el tiro es muy fuerte y nos da muchas opciones. Puede jugar donde Vini, en la derecha, Arda puede jugar en la derecha y donde Bellingham. Debo tener decisiones. Debo evolucionar a Diomande. De los otros, ya sé qué puedo darles".

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Además, habló sobre la competencia que tienen casi todos los jugadores del Real Madrid para jugar y declaró que si Diomande no hubiese sido titular, los medios de comunicación le habrían preguntado las causas".

"Arda juega mucho cuando está en el campo. Quiero decir en un 99 o un 100 por ciento seguro, que si no juega Diomande, la pregunta sería por qué no juega Diomande. Cuando se mira al banquillo solo se ve calidad. Creo que las preguntas van a pasar partido a partido, por qué no ha jugado ese, por qué no ha jugado el otro. Arda es muy bueno, Brahim hizo un partido muy bueno contra el Inter. Diomande va mejorando. La plantilla es fuerte. Arda es muy bueno. Tiene muchísima calidad, una influencia positiva en el juego y cuando ha entrado ha marcado la diferencia en la estabilidad del juego", finalizó.

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