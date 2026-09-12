Beñat San José: "No hemos dejado de dar la cara en ningún momento"

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Madrid, 12 sep (EFE).- Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, lamentó la derrota frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (4-1), en un partido del que se considera el "máximo responsable" de esos goles encajados por un planteamiento arriesgado, y opinó que pese al resultado no se marcha "orgulloso de sus jugadores porque no dejaron de dar la cara en ningún momento".

El Real Madrid, con dos goles del francés Kylian Mbappé y otros dos del inglés Jude Bellingham y el español Álvaro Carreras, se impuso al Rayo Vallecano, que marcó por medio de Sergio Camello en la segunda mitad.

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"Un 3-0 en la primera parte es muy duro. Empezamos bien pero es verdad que el penalti nos ha golpeado mucho, más allá de valorar si es o no es. Un error en la salida, con un equipo en el que todos son letales, se paga. Como entrenador he cometido el error de exponer demasiado, presionar arriba, y a veces conseguir buscar esos balones entre líneas es difícil", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"Lo que más me enorgullece es la perseverancia y mentalidad de los jugadores y el saber aislarnos del resultado. No hemos dejado de dar la cara en ningún momento y hemos ido a por el partido", señaló el técnico vasco, que hizo su debut como entrenador en el Santiago Bernabéu "sin nervios".

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"No me ha impuesto el escenario, no he estado fuera de la concentración en ningún momento. Es un estadio increíble, fuera de lo normal, extraordinario, y estar aquí como entrenador es un orgullo, representado por mis jugadores, que lo han dado todo, aunque estoy fastidiado porque nos han ganado por una diferencia mayor de lo que uno puede desear", señaló.

Beñat San José destacó la actuación del portero belga Thibaut Courtois, que sacó "tres manos importantes a jugadas construidas desde atrás".

"Ha demostrado que es el mejor del mundo con sus paradas. No hemos podido marcar más pero valoro la constancia, el coraje y el pundonor de mi equipo, que se ha olvidado del marcador en la segunda parte, en la que hemos apretado más desde atrás, hemos metido un gol, hemos dado un palo y hemos tenido varias ocasiones claras", apuntó.

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Tras los elogios que emitió sobre José Mourinho, el entrenador del Real Madrid, en la previa del partido, Beñat San José desveló la conversación que tuvo con el portugués antes del pitido inicial.

"Me ha saludado y me ha deseado suerte para la temporada. Es un caballero", concluyó.