Guyana advierte a Maduro de que "no tolerará la anexión" de "ninguna parte de su territorio soberano"

El Gobierno de Guyana ha advertido este jueves a Venezuela de que "no tolerará la anexión, toma u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano", después de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, promulgara la ley para la creación de un nuevo estado en el Esequibo, territorio en disputa y zona rica en minerales y yacimientos petroleros. "Este intento de Venezuela de anexionarse más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y convertirlo en parte de Venezuela es una violación flagrante de los principios más fundamentales del Derecho Internacional consagrados en la Carta de Naciones Unidas, la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Derecho Internacional consuetudinario", reza un comunicado. El Ministerio de Exteriores ha agregado que esta promulgación "también contradice la letra y el espíritu de la declaración conjunta de Argyle para el diálogo y la paz" entre ambos países y acordada en diciembre de 2023 en San Vicente y las Granadinas. "Este acto ilegal pone en tela de juicio la obligación de Venezuela de acatar los principios de dicha declaración", ha agregado la cartera de la diplomacia guyanesa, que también ha indicado que ellos "siempre" han defendido los principios" de la Carta de la ONU, el Estado de derecho y la resolución pacífica de controversias. Por otro lado, Georgetown ha subrayado que "no han pasado desapercibidas las ofensivas e indignas declaraciones de Maduro sobre el presidente de Guyana". "Es lamentable que el compromiso asumido (...) con la 'búsqueda de la buena vecindad, la coexistencia pacífica y la unidad de América Latina' se vea hoy nuevamente seriamente amenazado por las palabras y acciones de Maduro". RECHAZO "ÍNTEGRO Y CONTUNDENTE" DE LA POSICIÓN DE GUYANA Tras ello, el Gobierno venezolano ha rechazado "de manera íntegra y contundente" el comunicado del Gobierno de Guyana anteriormente mencionado y ha sostenido que la aprobación de la ley "es un acto soberano, que compete solo a los venezolanos y su objetivo es defender y preservar los derechos incuestionables de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba". El ministro de Exteriores bolivariano, Yván Gil, ha denunciado "la peligrosa maniobra" apoyada por "el Mando Sur de Estados Unidos y la CIA con el fin de apropiarse de recursos energéticos que se encuentran en un mar por delimitar con nuestro país, mientras administran ilícitamente nuestro territorio, depredando el ambiente y regalando nuestras riquezas naturales". "Venezuela ha sido, es y seguirá siendo una nación garante de la paz y de la buena convivencia internacional, y recurrirá a todos los medios disponibles, en el marco de la diplomacia y el Derecho Internacional, para resguardar los intereses soberanos e históricos sobre su territorio", ha concluido. La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo data de hace casi dos siglos, si bien ha sido hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó el conflicto. Ambos países están enfrentados por 159.000 kilómetros cuadrados de territorio al oeste del río Esequibo, lo que constituye dos tercios de la superficie total de Guyana. De hecho, Venezuela celebró en diciembre un referéndum sobre el Esequibo, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue aprobado con una "abrumadora" mayoría" al haber recibido más del 95 por ciento de los votos. No obstante, la oposición denunció una baja participación durante la jornada, señalando la ausencia de colas en los centros electorales.