Carlo Costanzia, sin nada que decir sobre la relación de su hermano Pietro con la hija de Jesulín de Ubrique

En prisión provisional en Turín desde hace unos días acusado de intento de asesinato tras agredir a un hombre con un machete en plena calle el pasado 18 de marzo, Pietro Costanzia di Costigliole se convierte en noticia por un motivo que nada tiene que ver con su complicado horizonte judicial. Y es que tal y como han contado en 'Así es la vida', el hermano de Carlo Costanzia mantuvo una relación sentimental hasta hace varias semanas con la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, Julia Janeiro. "Fue una relación bastante turbulenta. Cuando sus padres supieron de esta relación, no les gustó nada. Yo hablé con Pietro, le pregunté por esta relación, me la confirmó. Fueron pareja y novios. Fue una relación con idas y venidas, pero una relación bastante larga y Juls viajó a Milán y Turín a conocer a parte de la familia Costanzia" ha revelado el colaborador José Antonio Avilés. Una sorprendente relación que supuestamente habría terminado hace poco tiempo, después de que la exnovia de Pietro se pusiese en contacto con la hija del torero para decirle que había pasado la noche con él, y sobre la que Carlo Costanzia parece no tener nada que decir a pesar de que se especula con que habría compartido varios momentos con su hermano y Julia. Y lo ha dejado claro echándose a correr con su perro en cuanto ha salido de su casa y ha visto a las cámaras. "Vente a correr conmigo, venga vamos" ha invitado al reportero antes de comenzar a trotar dejando en el aire cómo está tras la detención de sus hermanos Pietro y Rocco y si es cierto que el mayor de los dos mantendría una relación con la hija de Jesulín.