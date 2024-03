Lara Dibildos niega que tenga de nuevo una relación con Cándido Conde-Pumpido

Lara Dibildos ha estado esta tarde en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y ha hablado largo y tendido sobre su trayectoria profesional como actriz, pero también ha contestado amablemente a las preguntas que le han hecho los colaboradores sobre su vida personal. Pilar Vidal se interesaba por el estado de su corazón en estos momentos y ella confesaba que "está estupendamente" porque "nadie me da disgustos, tampoco alegrías" y entraba de lleno a preguntarle por esas fotografías que vimos hace unos días con Cándido Conde-Pumpido. A pesar de que se habló de una posible reconciliación sentimental entre ambos, Lara ha asegurado que "no tengo ninguna relación, tampoco estoy sola, hay que diferencias estar soltera con estar sola", haciendo referencia a las famosas declaraciones que hizo Ana Milán y que se volvieron virales hace años. Además, Lara ha contado que "no había contacto" con Cándido "pero volvimos a contactar porque yo tenía un problema y me ayudó" y más tarde "le correspondí en un tema suyo personal" y de ahí que les pillaran juntos. Eso sí, Lara no duda que "con el tiempo seguro que tenemos una amistad" aunque por el momento solo hay una cordialidad entre ellos. Y es que no nos sorprende que la actriz consiga en un futuro mantener una amistad con Cándido ya que con la mayoría de sus ex disfruta de esa estabilidad. Precisamente se ha hablado de Álvaro Múñoz Escassi, con el que tiene una vinculación sana y una cercanía muy llamativa, pero ha aclarado que no siempre lo ha conseguido con sus ex, solo que "cuando no me llevo bien y me tiro los tratos no lo he contado, que también lo digo siempre".