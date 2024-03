Zárraga: "Estoy siendo yo mismo, el Oier que me gusta ser"

Roma, 13 mar (EFE).- El español Oier Zárraga, centrocampista del Udinese, confesó en una entrevista con EFE que ahora, en su nuevo club, y tras unos meses de adaptación, está empezando a ser él mismo, se está empezando a reconocer y a ser el Oier que le gusta ser, "cómodo con balón y sin balón; a gusto tanto dentro como fuera del vestuario".

A sus 25 años, y tras su paso por LaLiga con el Athletic Club -equipo en el que militó desde que era niño hasta 2023-, ahora está despuntando en Italia. Este lunes le regaló la victoria a los suyos ante el Lazio (1-2), en el Olímpico de Roma, con un golazo desde fuera del área.

Un triunfo y tres puntos fundamentales que pueden marcar un cambio de dinámica para el club, que necesita puntuar para alejarse definitivamente del descenso.

En una charla con EFE, el centrocampista nacido en Getxo (Vicaya, 1999) relata su proceso de adaptación en Italia; compara el 'calcio' con el estilo español, un cambio que le ha hecho crecer como jugador; y desvela el rol trascendental que ve su entrenador en él: transmitir la mentalidad ganadora del Athletic al vestuario.

Pregunta: ¿Qué sensación le deja el gol de la victoria ante el Lazio en el Olímpico?

Respuesta: La verdad que tanto personalmente como colectivamente es un gol muy importante porque nos está costando sacar puntos. Yo en lo personal no estoy teniendo la continuidad que me gustaría, por lo que estoy muy contento por las dos partes, tanto por mí como por el equipo.

P: ¿Cómo está el vestuario tras la victoria? Su gol, el de la victoria, ¿puede marcar un cambio de dinámica?

R: Ojalá. Es verdad que fuera de casa, contra rivales de entidad, fuertes, estamos haciendo un gran trabajo. Nos está faltando contra equipos que en la clasificación están cerca de nosotros o tienen puntos parecidos. Pues eso, dar ese pasito de ganarles y conseguir 3 puntos que pueden darnos ese respiro que necesitamos para estar tranquilos.

P: Su entrenador, Gabriele Cioffi, le ensalzó antes del partido. Dijo que confiaba en usted. ¿Cómo valora la llegada del técnico?

R: Cuando llegó fue muy cercano conmigo, pese a no darme demasiados minutos. Habló mucho conmigo, me dijo qué era lo que quería de mí y la importancia que él veía en mí dentro del vestuario.

Yo vengo de un vestuario (Athletic) que es muy familiar, todos somos amigos allí y teníamos una mentalidad ganadora que era muy importante transmitir aquí.

Al final he tenido la oportunidad de salir de titular y de hacer gol. Trabajo todos los días para tener minutos. Ya sean uno, 10, 20 o jugar todo el partido. Aunque también creo que hay que saber cuál es tu rol y estar siempre preparado.

P: ¿Cómo ha sido su proceso de adaptación?

R: Nunca había salido de casa. Desde los 9 años me he criado en Bilbao, he estado en el mismo club hasta llegar al primer equipo y el cambio fue duro. Es una cultura diferente, un país diferente, un idioma diferente, una forma diferente de fútbol, más táctica; un entrenador que me pedía jugar en una presión al hombre y no estaba acostumbrado a eso...

Me costó al principio, pero con la llegada de Cioffi fue un poco más fácil. Se trabajaba más en zona, me sentía más cómodo, me daba confianza. Poco a poco estoy siendo yo mismo, siendo el Oier que me gusta ser, que está cómodo con balón y sin balón. Ahora me encuentro a mí mismo y estoy a gusto tanto dentro del vestuario como fuera de él.

P: ¿Tener jugadores como Gerard Deulofeu en el vestuario le ha ayudado?

R: Es verdad que el que la gente hable español te acerca a ellos y te facilita el camino. Deulofeu y los argentinos Roberto 'Tucu' Pereyra y Nehuén Perez llevan mucho tiempo aquí, conocen el club y te hacen el camino más fácil.

P: ¿Cuáles son sus objetivos personales a partir de ahora?

R: Si soy sincero mi objetivo cuando llegué a Údine era tener más minutos de los que tenía, más protagonismo del que tenía. Cuando llegas aquí la realidad es diferente, ves dificultades que no te habías imaginado; que te está costando, que se hace duro.

Pero siempre tengo el objetivo de jugar, aunque luego no se de. Voy a seguir entrenando y dándolo todo como hasta ahora y si llegan los minutos aprovecharlos como hago siempre.

P: ¿Qué diferencias ve con el fútbol español?

R: Sobre todo la táctica. En España se trabaja también, pero se juega más sobre la improvisación. No he visto que esté tan marcado como aquí, que un fallo táctico te cuesta una ocasión clara o un gol.

En España es más improvisación, ver donde están los espacios, divertirse con el balón técnicamente... Sí que es verdad que vengo de un equipo como el Athletic en el que se presiona fuerte, muy arriba, que se ataca rápido... pero se hace daño a medida que ves dónde están los espacios o lo que te pide el juego. Aquí desde el segundo uno están las cosas marcadas.

P: ¿Cree que eso le ha ayudado a crecer este tiempo?

R: Sí. Estoy aprendiendo muchísimo, viendo la importancia que tiene la táctica y quizá es algo que le faltaba a mi juego. Ser más agresivo en defensa, saber que mas tiempo del que nos gustaría lo vamos a pasar en el área y que a partir de una buena defensa se construye un buen ataque.

P: Usted conoce bien al Inter... ¿qué le diría al Atlético de Madrid?

R: Creo que el Atlético está pasando por dificultades y el Inter está fuerte. Pero al Atlético hay que tenerle siempre en cuenta. Seguro que tendrá sus oportunidades.

Tomás Frutos