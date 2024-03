Crónica del Arsenal - Oporto, 1-0 (4-2 en los penaltis)

El Arsenal FC accedió este martes a los cuartos de final en la Liga de Campeones tras ganar por 4-2 al FC Oporto en los penaltis, tanda que sonrió a los ingleses gracias a dos paradas de David Raya ante Wendell Nascimento y Wenderson Galeno, a la conclusión de un partido que había acabado 1-0 para igualar el marcador de la ida en el Estádio do Dragão. Tocaba aferrarse al Emirates Stadium si los 'gunners' querían levantar su mal resultado cosechado en Portugal, y los primeros minutos lo atestiguaron con un flojo cabezazo de Ben White por encima del larguero junto a dos zurdazos, el primero de Bukayo Saka y el segundo de Martin Odegaard, ambos bien repelidos por el portero Diogo Costa. Respondió Evanilson de Lima por parte visitante en el minuto 22, tras recibir un pase preciso en el área y disparar con la diestra, aunque el guardameta español David Raya hizo una buena estirada a media altura para evitar el gol y sacudirse el susto del cuerpo. A punto de alcanzar la media hora, un centro-chut desde la banda derecha de White llevó peligro al arco defendido por Diogo Costa, si bien el exmadridista Pepe despejó con la cabeza a córner cuando a su espalda estaba Kai Havertz con la caña preparada para empujar el 1-0. No en vano, la insistencia de los locales obtuvo recompensa después de una exquisitez de Odegaard. A raíz de un pase lejano, falló Wendell en su despeje y la pelota cayó a pies del noruego, quien en línea de tres cuartos combinó con su compañero Trossard en un lado. En ese pico izquierdo del área, el belga devolvió el esférico a Odegaard y, con cuatro rivales en su horizonte, éste le filtró un pase con música; Trossard controló, se perfiló y marcó con un zurdazo raso, cerca de llegar a un descanso que apenas animó al Oporto. Y es que, al regreso de vestuarios, los pupilos de Sérgio Conceição siguieron agazapados atrás. Pero el duelo había bajado revoluciones y el ritmo se espesó, así que el Arsenal no halló modo de amenazar a un Diogo Costa que, pese a las apariencias, andaba algo intranquilo. De hecho, un error de entendimiento suyo con Pepe tras un pase en largo provocó que Odegaard marcase el segundo de los 'gunners' en el minuto 67, aunque finalmente no valió porque Havertz había agarrado con fuerza la camiseta del zaguero visitante en su forcejeo al esprint. DUELO DE PORTEROS Para buscar profundidad en ataque, y quizá pensando en la prórroga, el técnico local Mikel Arteta introdujo a Gabriel Jesus en el 83'. Y a los pocos segundos de entrar al campo, el delantero brasileño puso en apuros a Diogo Costa con un remate a bocajarro en un costado del área. Dos minutos más tarde, Saka disparó desde el balcón del área tras un regate y, nuevamente, el guardameta del Oporto se lució; Odegaard no embocó el rechace de esa jugada y ambos equipos blandieron armas para el tiempo extra, con susto 'in extremis' para la afición londinense. Esa arreón de Mehdi Taremi no pasó a mayores y el árbitro francés Clément Turpin decretó el camino de la prórroga, instancia que los de Arteta afrontaron bien al principio por obra de Saka y sobre todo de Gabriel Jesus, que se mantenía como única sustitución de su entrenador. Sérgio Conceição sí había movido más su banquillo y, además, retiró del campo a su hijo Francisco en el minuto 101. Entre los 'gunners' hubo que esperar al descanso de la prórroga para ver piernas frescas, con Eddie Nketiah reforzando la línea ofensiva y ayudando a Saka. De una triangulación de ellos junto a Odegaard nació un buen tiro del '7' local en el minuto 110, derechazo tapado por la zaga blanquiazul. Pero poco más consiguió el Arsenal ante un oponente bien plantado en todas sus líneas y capitaneado por un notable Pepe a sus 41 años. El cansancio se adueñó de casi todos los futbolistas y el cronómetro se agotó, abocando la decisión a la tanda de penaltis. Y entonces Raya se reivindicó, tras varias semanas criticado en su lucha con Aaron Ramsdale por ser el titular. Esta vez, el portero español se erigió en héroe del Emirates tras desviar los lanzamientos de Wendell y de Galeno. FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: ARSENAL, 1 - OPORTO, 0 (1-0, al descanso). --ALINEACIONES. ARSENAL: Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães, Kiwior (Zinchenko, min.106); Rice, Jorginho (Gabriel Jesus, min.83), Odegaard; Trossard (Nketiah, min.106), Saka y Havertz. OPORTO: Costa; João Mário (Jorge Sánchez, min.85), Pepe, Otávio, Wendell; Nico González (Eustáquio, min.101), Varela (Grujic, min.90+7); Conceição (Borges, min.101), Pepê, Galeno; y Evanilson (Taremi, min.88). --GOL: 1-0, min.41: Trossard. --TANDA DE PENALTIS. 1-0: Odegaard, gol. 1-1: Pepê, gol. 2-1: Havertz, gol. 2-1: Wendell, falla. 3-1: Saka, gol. 3-2: Grujic, gol. 4-2: Rice, gol. 4-2: Galeno, falla. --ÁRBITRO: Clément Turpin (FRA). Amonestó con tarjeta amarilla a Saliba (min.39) y Havertz (min.116) en el Arsenal, y a Pepe (min.73) en el Oporto. --ESTADIO: Emirates Stadium, 60.257 espectadores.