'Poor Things' toma la delantera en los Óscar con tres estatuillas a media gala

Los Ángeles (EE.UU.), 10 mar (EFE).- 'Poor Things', del director griego Yorgos Lanthimos, tomó la delantera este domingo en la 96 edición de los Óscar con tres estatuillas a mitad de la ceremonia.

'Poor Things' había logrado el León de Oro en Venecia y es una de las diez mejores cintas del año con su relato sobre una mujer (Emma Stone) que, al estilo de Frankenstein, es resucitada después de que le trasplanten el cerebro de su feto.

La cinta partía con 11 candidaturas y a media gala ya había conseguido tres: a mejor diseño de vestuario, mejor maquillaje y peluquería y mejor diseño de producción.

También optaba a mejor maquillaje y peluquería 'La sociedad de la nieve', del español Juan Antonio Bayona, que se fue de vacío tanto en ese apartado como en el de mejor película internacional, que fue a parar a 'The Zone of Interest', del británico Jonathan Glazer.

La favorita de la noche, 'Oppenheimer', de Christopher Nolan, empezó la noche sin fuerza pesa encabezar las nominaciones, con 13 en total, y obtuvo solo de primeras el premio de mejor actor de reparto (Robert Downey Jr.).

De entre otros de los principales Óscar ya entregados, Da'Vine Joy Randolph se llevó el galardón a mejor actriz de reparto por 'The Holdovers', mientras que 'Anatomy of a Fall' obtuvo el premio a mejor guión original y 'American Fiction' el de mejor guion adaptado.

'The boy and the heron' fue distinguida como la mejor película de animación, una categoría a la que también optaba 'Robot Dreams', del español Pablo Berger, inspirada en la novela gráfica homónima que en 2007 publicó la autora estadounidense Sara Varon. EFE

