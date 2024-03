El ministro de Defensa israelí aborda la "agresión iraní" con el jefe del Mando Central de EEUU

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se ha reunido este lunes con el jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el comandante general Michael Kurilla, con el que ha abordado en Tel Aviv la "agresión iraní" a través de terceros contra el país y la importancia de la cooperación entre las partes para hacer frente a estas actividades. "He mantenido conversaciones importantes con el comandante general del Mando Central de Estados Unidos sobre los desafíos a nivel regional como resultado de la agresión iraní. Hemos subrayado la importancia de que las fuerzas israelíes y estadounidenses trabajen de forma conjunta para garantizar la estabilidad y la seguridad en la región", ha aseverado el ministro israelí, según un comunicado. Así, ha dado las gracias al general estadounidense por su "liderazgo y compromiso" a la hora de "mantener el fuerte lazo entre los dos Ejércitos y el 'establishment' militar de ambas naciones". "Estamos luchando para defender nuestra libertad y nuestros valores comunes", ha aseverado Gallant. Kurilla se ha reunido además con el jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, Herzi Halevi, con el que ha intercambiado preocupaciones en materia de seguridad, tanto dentro como fuera de Israel, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Además, ha mantenido un encuentro con el jefe del Mossad, David Barnea, y otros altos cargos israelíes. El pasado 27 de febrero, el comandante del CENTCOM realizó una visita al paso de Rafá, donde se reunió con representantes de varias organizaciones no gubernamentales, altos cargos del Ejército de Egipto y representantes de la Embajada de Estados Unidos, con los que ha abordado el proceso de entrega de ayuda humanitaria desde territorio egipcio hacia la Franja de Gaza. "Se han descrito los desafíos, oportunidades y el nivel de apoyo por parte de la comunidad internacional para aumentar el suministro de ayuda a Gaza", aseveró entonces.