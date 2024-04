St. Vincent apuesta por la vida en su nuevo disco, aunque "un leve toque pueda rompernos"

Javier Herrero

Madrid, 27 abr (EFE).- La "fragilidad" de la condición humana constituye el núcleo del nuevo álbum de St. Vincent, 'All Born Screaming', publicado el viernes con diez canciones que reconocen la incertidumbre y sufrimiento que comporta la existencia, pero también cuánto merece la pena hacer uso de ella.

"A veces basta un leve toque para romper a una persona. Somos todos muy frágiles y ese es el gran punto de este álbum. Hay sufrimiento, belleza, brutalidad y amor. Y a pesar de que la vida es compleja, elegimos vivir, porque la vida también es corta y solo tenemos una, así que hagámoslo intensamente", señala en una charla con EFE la artista nacida Annie Clark (Tulsa, Oklahoma, EE. UU., 1982).

Buena parte de todo ese sentir aparece en el único tema que anticipó, 'Broken Man'. "Pasa mucho en redes sociales, donde solo se ve esa imagen de triunfo. Creo que todos somos esa persona que puede andar por el mundo con cierta arrogancia, pero que igual se resquebraja al primer reto. Incluso hay quien puede reaccionar con ira, pero debajo encontraremos una profunda tristeza", reflexiona.

Aunque con estas canciones busque la universalidad, reconoce que todas giran en torno a su experiencia personal. Y lo que cuenta no es necesariamente agradable, sobre todo en la primera parte del álbum hasta 'Violent times', con su aura de película "Bond", aunque su propósito real era escribir "una canción de amor oscura".

"Buena parte del sufrimiento con el que lidio en esa primera parte gira en torno a perder a alguien a quien amas, una pérdida que tiene ver más con la muerte; y cuando eso pasa, sufres en la misma medida en la que has querido a esa persona", confiesa Clark, que aprendió de esa experiencia "a entender lo que importa y a no dar las cosas por descontadas".

Todo ello le llevó al título del disco (en español, "Todos nacemos llorando"). "Ese primer llanto no lo veo necesariamente como sufrimiento. Para mí es bello. Es el signo vital primordial y, como tal, el más bello sonido. Un bebé que llora es un bebé vivo", insiste.

Que la vida es para los audaces y, como dijo Leonard Cohen, para los que persiguieron la belleza, queda reflejado en otro tema como 'Sweetest Fruit'. "Es para todos aquellos que realmente buscaron el amor, pero que quizás no lo lograron porque estaban apuntando a la luna, pero es que eso es solo para los valientes", destaca.

Entre los hitos de este álbum, en la citada 'Broken Man' destaca la presencia a los platos de Dave Grohl, líder de Foo Fighters, y al bajo de Flea, carismático miembro de Red Hot Chili Peppers.

"Dave es amigo mío desde hace tiempo, así que le llamé y le comenté que tenía una canción en la que solo me lo imaginaba a él tocando. Y era cierto. Es un batería fantástico y lo es porque es un gran compositor, así que entiende el sentido de la canción y es capaz así de amplificar su energía 11 veces más", cuenta.

Otra de las claves de este disco, el séptimo y el que sigue a 'Daddy's Home' (2021), es que ha sido el primero en el que ella se ha encargado completamente de la producción, una tarea en la que se siente "cada vez más segura".

"Ha sido un largo proceso pero ha merecido la pena. Es algo que tenía que hacer por mi cuenta por el material con el que lidiaba y los lugares a los que tenía que llegar emocionalmente", justifica quien lanzó en 2007 su primer álbum, 'Marry Me'.

Con 'All Born Screaming' acaba además de cruzar el umbral de los 20 años de carrera y el balance no puede ser mejor. "Cuando empecé simplemente quería hacer música en la que creía y tocar para otros, ser una artista. Al final han sucedido muchas cosas que nunca podría haber imaginado, como participar en el ingreso de Nirvana en el Salón de la Fama del Rock and Roll o conocer y trabajar con algunos de mis ídolos, como David Byrne", destaca.

Clark además ha puesto su maestría en la composición al servicio de iconos muchos más comerciales, como Taylor Swift u Olivia Rodrigo, y darle a todo la misma pátina de autoexigencia.

"Me guío por mi propia brújula moral. Me encanta trabajar de diferentes maneras y con diferentes personas y todo es música para mí. No siento que uno anule al otro ni nada por el estilo", apostilla la artista. EFE

jhv-srm

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 14277869 y otros)