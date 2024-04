La Fiscalía de Ecuador desecha una denuncia contra un diplomático mexicano por obstrucción a la justicia

La Fiscalía de Ecuador ha anunciado este jueves que ha desechado una denuncia recibida contra un diplomático mexicano por el presunto delito de obstrucción a la Justicia durante la incursión policial a la Embajada de México en Quito, donde las fuerzas de seguridad detuvieron al exvicepresidente Jorge Glas. El Ministerio Público ha señalado que es su obligación recibir cualquier denuncia ciudadana, pero ha indicado que el denunciado, Roberto Canseco, miembro de la legación mexicana, goza de inmunidad diplomática, por lo que este organismo "no tiene facultad investigativa". Mientras que la institución ha dispuesto comunicar la denuncia a México, ha aprovechado la ocasión para informar de que el "supuesto impulso fiscal" en torno a la denuncia "no tiene validez, debido a que no cuenta con la firma de un agente fiscal", según ha indicado a través de su perfil en la red social X, antes conocida como Twitter. Dos ciudadanos, Galo Monteverde y Milton Castillo, denunciaron a Canseco tras el asalto militar, cuando trató de impedir la labor policial, según los vídeos presentados por el Gobierno mexicano. La irrupción en la legación diplomática desató una crisis diplomática entre ambos países. México llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia.