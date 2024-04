Señales del fenómeno de las 'arañas' en Marte

El orbitador Mars Express de la ESA ha captado las reveladoras huellas de las 'arañas' esparcidas por la superficie región polar sur de Marte. En lugar de ser arañas reales, estas pequeñas y oscuras características se forman cuando el sol primaveral cae sobre las capas de dióxido de carbono depositadas durante los oscuros meses de invierno. La luz solar hace que el hielo de dióxido de carbono en la parte inferior de la capa se convierta en gas, que posteriormente se acumula y rompe las placas de hielo suprayacentes. El gas se libera en la primavera marciana, arrastrando material oscuro hacia la superficie y rompiendo capas de hielo de hasta un metro de espesor. El gas que emerge, cargado de polvo oscuro, se dispara a través de las grietas del hielo en forma de altas fuentes o géiseres, antes de volver a caer y posarse en la superficie. Esto crea manchas oscuras de entre 45 my 1 km de ancho. Este mismo proceso crea patrones característicos en "forma de araña" grabados debajo del hielo, por lo que estas manchas oscuras son una señal reveladora de que las arañas pueden estar acechando debajo. Otro de los exploradores de Marte de la ESA, el ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO), ha captado con especial claridad los patrones en forma de zarcillos de las arañas. Las arañas capturadas por TGO se encuentran cerca, pero fuera, de la región que se muestra en esta nueva imagen de Mars Express. La vista de Mars Express muestra las manchas oscuras en la superficie formadas por el gas y el material que se escapa, mientras que la perspectiva TGO también captura los canales en forma de araña, en forma de telaraña, que están tallados en el hielo debajo. Los puntos oscuros antes mencionados se pueden ver en toda la imagen de Mars Express, arrastrándose a través de imponentes colinas y extensas mesetas. Sin embargo, la mayoría puede verse como pequeños puntos en la región oscura de la izquierda, que se encuentra justo en las afueras de una parte de Marte apodada Ciudad Inca. El motivo de este nombre no es ningún misterio, ya que la red lineal, casi geométrica, de crestas recuerda a las ruinas incas. Más formalmente conocida como Angustus Labyrinthus, la Ciudad Inca fue descubierta en 1972 por la sonda Mariner 9 de la NASA. Esta nueva vista de la Ciudad Inca y sus residentes arácnidos ocultos fue capturada por la cámara estéreo de alta resolución de Mars Express, informa la ESA. Todavía no se sabe con seguridad de cómo se formó la Ciudad Inca. Podría ser que las dunas de arena se hayan convertido en piedra con el tiempo. Quizás material como magma o arena se esté filtrando a través de láminas fracturadas de roca marciana. O bien, las crestas podrían ser "eskers", estructuras sinuosas relacionadas con los glaciares. Las "murallas" de la Ciudad Inca parecen trazar parte de un gran círculo, de 86 km de diámetro. Por lo tanto, los científicos sospechan que la "ciudad" se encuentra dentro de un gran cráter que se formó cuando una roca procedente del espacio se estrelló contra la superficie del planeta. Este impacto probablemente provocó que las fallas se extendieran por la llanura circundante, que luego se llenaron de lava ascendente y desde entonces se han desgastado con el tiempo. Hacia la sección central de la imagen el paisaje cambia un poco, con grandes remolinos redondeados y ovalados que crean un efecto que recuerda al mármol. Se cree que este efecto ocurre cuando los depósitos en capas se desgastan con el tiempo. En el centro-derecha del cuadro se encuentran algunos montículos y colinas prominentes, de flancos empinados y cimas planas, que se elevan a más de 1.500 m sobre el terreno circundante. Estos se forman a medida que el material más blando se erosiona con el tiempo por los flujos de viento, agua o hielo, dejando atrás el material más duro que forma estas colinas. El suelo hacia la derecha (norte) se cubre cada vez más de un polvo suave y de color claro. se pueden ver algunos signos de arañas esparcidas por las mesetas, acechando entre varios cañones y canales.