El presidente de Bulgaria apuesta por una "solución europea" para acabar con la guerra de Ucrania

El presidente de Bulgaria, Rumen Radev, se ha pronunciado este sábado en favor de una "solución europea" para la guerra en Ucrania, coincidiendo con el segundo aniversario del comienzo de la invasión rusa. "Busquemos, por fin, una solución europea autónoma", ha demandado Radev, considerado prorruso, quien ha abogado por el diálogo y por mecanismos que permitan poner fin de inmediato a las operaciones militares y dar paso a las negociaciones. "El camino que hemos tomado de buscar una solución basada en la victoria en el campo de batalla no está dando resultados", ha lamentado el ex jefe de las Fuerzas Aéreas búlgaras, quien ha advertido de que, después de dos años, la guerra en Ucrania se ha convertido en una "amenaza para la seguridad mundial". Por su parte, el primer ministro prooccidental del país, Nikolai Denkov, ha emitido un comunicado --también con motivo del segundo aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania-- en el que ha reiterado que Kiev cuenta con el "apoyo continuo" no solo de Bulgaria sino también de la Unión Europea en su conjunto y de la OTAN. "Hace dos años, el Kremlin nos recordó que debemos luchar por la paz y defender nuestros valores", ha rememorado el jefe del Gobierno búlgaro, subrayando que Bulgaria defiende estos valores al seguir apoyando a Ucrania, mientras Rusia lucha contra "el derecho a una vida libre, feliz y plena" para todos en Europa. "Rusia no puede ganar esta guerra. Y algún día habrá justicia para todos los crímenes de guerra contra el pueblo ucraniano", ha sentenciado Denkov.