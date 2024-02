Juan Manuel Medina, abogado de Luis Lorenzo, desvela que el actor está "harto"

En el día de hoy hemos conocido una nueva noticia que trae de nuevo a la actualidad mediática a Luis Lorenzo y a su mujer, Arancha Palomino: la jueza de Instrucción número 9 de Arganda del Rey ha propuesto juzgarles por "aislar" e "incomunicar" a su tía María Isabel para controlar su patrimonio y transferir tras elevadas cantidades de dinero. Luis y Arancha han recurrido a la última decisión del juez al no existir infracción penal y denuncian "pena de banquillo". Y es que el todavía matrimonio ha interpuesto sendos recursos, uno en reforma y otro en apelación, contra la decisión de la jueza de proponer que sean juzgados en el caso de María Isabel Asunción pero sin especificar el delito al entender que los hechos de los que se les acusa no suponen ninguna infracción penal. Hemos podido hablar con el abogado del actor, Juan Manuel Medina, y ha dejado claro que no entienden la última decisión de la jueza porque "este procedimiento se inició por delito de homicidio y se ha demostrado que no ha existido" y ha explicado que "queremos saber de qué se les está acusando ahora mismo". En cuanto a cómo se encuentra la pareja, Juan Manuel ha desvelado que "evidentemente están hartos de esta situación" porque consideran que "se les está crucificando por algo que no han cometido". La investigación contra el matrimonio arrancó en mayo de 2022 por la presunta comisión de un delito de homicidio respecto a María Isabel, tía de la entonces mujer del actor. La anciana murió meses después de que la pareja la trasladara de Grado (Asturias) a Rivas, lo que levantó sospechas entre los familiares que llevaron el caso a los tribunales. Sin embargo, en el auto se descarta que vayan a ir a juicio por este delito o por asesinato, ya que el último informe forense descartó que se pudiera asegurar que la anciana muriera por envenenamiento usando cadmio y manganeso. En los registros, la Guardia Civil no halló pruebas para respaldar esa hipótesis. En concreto, ahora se les propone juzgar por "aislar" e "incomunicar" a su tía María Isabel para controlar su patrimonio y transferir tras su fallecimiento elevadas cantidades de dinero de sus cuentas "para fines ajenos a los intereses de la finada".