Carlos Sainz, igual de enamorado de Reyes Vázquez que el primer día

En uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional tras haberse convertido en ganador por cuarta vez del Rally Dakar, Carlos Sainz acudía a 'El Hormiguero' junto a su mujer y mayor apoyo, Reyes Vázquez. Una vez más el piloto ha dejado claro que la edad es solo un número y que sus 61 años no le han impedido participar y triunfar en una de las competiciones más duras del mundo. Siempre con el respaldo y el apoyo incondicional de sus tres hijos -Blanca, Carlos y Ana- el piloto ha logrado formar una de las familias más unidas del panorama nacional. Mostrando su lado más amable, Carlos no dudó en atender a los fans que esperaban su salida de los estudios de televisión para poder conseguir un autógrafo y una fotografía con él. Parando el vehículo que él mismo conducía con su mujer en el asiento del copiloto, firmó y saludó a todas aquellas personas que se lo pidieron. Tras convertirse en ganador del Rally Dakar 2024 por cuarta vez en la historia, Carlos Sainz se sentaba en 'El Hormiguero' reconociendo que a sus 61 años no se plantea una retirada de la competición. "Mi mujer Reyes ya me ha dado permiso pero no sé si habrá un proyecto o alguna marca que me apetezca. Si voy, intentaré hacerlo lo mejor posible" reconocía el piloto sobre su futuro. Sin lugar a dudas este año ha sido muy bonito para Carlos en la competición y es que el piloto confesó que la visita sorpresa de su familia en la última etapa fue de lo más especial: "Me dieron una sorpresa el último día. Cuando salgo de la caravana era de noche y mi mujer estaba escondida con unos amigos que también fueron. Les agradezco a todos, fue una gran alegría".